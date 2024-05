’Love your world’ porta l’arte a Bagno di Romagna

Oggi riparte, a Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, la stagione espositiva ’Bagno d’Arte 2024’ con la mostra ’Love your world!’, che espone e propone ai visitatori opere di Maurizio Ceccarelli, classe 1973, imolese di nascita, cervese di adozione. La rassegna è promossa e patrocinata dal Comune termale ed è curata da Francesca Caldari. Taglio del nastro per la cerimonia di inaugurazione della mostra, che resterà aperta sino al 14 luglio, oggi alle 17. Il format di Ceccarelli va in bella e coinvolgente mostra nel paese termale dopo i successi riscontrati a Cervia ai Magazzini del Sale, a Cesena alla Chiesa di San Zenone e alla Galleria Leonardo da Vinci di Cesenatico. La rassegna allestita a Bagno si differenzia però in un aspetto importantissimo. Per la tappa bagnese ’Love your world’ andrà a contaminare tutto il suggestivo borgo termale. Infatti alcuni esercizi pubblici andranno ad ospitare diverse opere dell’artista. Si tratterà, pertanto, di una vera e propria mostra diffusa, un’occasione per trovare l’arte anche in luoghi non deputati all’arte. In particolare, oltre al quattrocentesco Palazzo del Capitano, le opere di Ceccarelli potranno essere ammirate anche all Hotel Tosco Romagnolo, al Ròseo Euroterme Wellness Resort, alle Terme di Santa Agnese, il Cenacolo Santa Lucia. Il percorso espositivo comprende una quarantina di opere create dalla maestrìa artistica di Ceccarelli, tra dipinti e sculture, "accomunati non solo dalle scelte tonali vivaci, dai richiami pop, ma soprattutto dalla poetica che sottintende la creazione, quella di educare lo spettatore".

gi. mo.