Cesena, 9 settembre 2020 - L’amore di una madre è più forte della morte. Benché abbia il cuore devastato dal dolore per la perdita, tanto drammatica quanto insensata, del figlio, Patrizia Paganelli, madre di Luca Andreoli, il 39enne ucciso in questi giorni in Colombia, trova la forza di rispondere ai tantissimi che chiedono notizie, vogliono starle vicini, desiderano ricordare con lei quel brillante giovane uomo che ha girato il mondo alla ricerca del suo destino, vogliono capire cos’è successo nella tragica alba di venerdì scorso in quella villa di Antioquia (dipartimento colombiano di cui è capitale la tristemente famosa Medellìn) dove la mano di uno sconosciuto assassino lo ha freddato con un colpo di pistola alla nuca.

Signora Patrizia Paganelli è stata chiarita la dinamica dell’assalto che ha portato alla morte di suo figlio?

«Abbiamo ancora notizia frammentarie. Sono in contatto con mia nuora (Johana,25 anni, colombiana, sposata a Cesena nel 2018, ndr) anche lei ferita di striscio da un colpo d’arma da fuoco, che è ancora sotto scorta in un luogo segreto, accompagnata dal padre che le sta vicino. E’ molto spaventata ma soprattutto sconvolta per la perdita di Luca (qui anche il cuore della madre cede al pianto). Avevano tutta la vita davanti. Erano una coppia meravigliosa».

C’è qualche novità in merito al movente dell’assalto?

«Si pensa ad un’irruzione stimolata dal ruolo che Luca aveva nella raffineria dell’oro in cui era dirigente. E’ stato colpito alle spalle, forse mentre stava correndo verso la camera da letto dov’era Johana per dirle di fuggire, di nascondersi. Nel giardino della villa avevano già sparato ad un dei tre cani, due rottweiler e un pastore tedesco».

Non avevano sistemi di allarme?

«Mio figlio ha sempre sostenuto che quella fosse una zona tranquilla, sicura, dove non si sono verificati fatti cruenti, se non in un passato non proprio recente. Mi diceva che dormivano con le finestre aperte, che era più al sicuro in quell’area residenziale che non nel centro della città. Mio figlio più piccolo è andato a trovarlo prima del Covid e può testimoniarlo».

Hanno rubato soltanto il cellulare di Luca?

«Così sembra. Chissà, forse pensavano che potesse contenere qualche dato relativo alla raffineria. Luca era l’unico che apriva e chiudeva l’attività. Era una persona in vista, era riuscito a raggiungere il vertice di questa azienda che considerava molto ben difesa, inattaccabile dall’esterno. Mi rassicurava quando gli esprimevo la mia inquietudine. Mi chiamava quando entrava in raffineria e capitava che ci andasse anche la notte, ossia quando arrivava qualche partita di oro grezzo».

Johana li ha visti in faccia e ha aiutato gli inquirenti ad identificarli. Chi sono?

«Non ne abbiamo idea, forse dei balordi oppure dei delinquenti al soldo di qualcuno. Johana dice che erano giovani, lei ha cercato difendersi ed ha lottato prima che fuggissero».

Sua nuora accompagnerà a Cesena le ceneri di Luca?

«Se la lasceranno venire sicuramente sì. Il console italiano in Colombia ci ha detto che ci vorranno ancora almeno una decina di giorni. Il problema è il Covid, che impone un permesso speciale per mia nuora e che ha bloccato anche Luca che avrebbe voluto essere presente a Cesena per il compleanno della nonna, mia madre, che il 27 giugno ha compiuto 90 anni. Ora desidero che Johana venga qui, la voglio tenere un po’ vicina. Poi deciderà cosa fare visto che frequenta l’ultimo anno di ingegneria Agroalimentare. Ieri ha scritto a Luca una lettera su Facebook di una bellezza struggente. E’ una persona speciale».