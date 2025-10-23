Luca di Luzio e Giovanni Falzone accendono il Jazzamore

Domani alle 21 il palco del Jazzamore si accende per una serata di respiro internazionale con il trio guidato da Luca di Luzio che ospita uno dei trombettisti europei più visionari e affermati, Giovanni Falzone.

Luca di Luzio, chitarrista italiano di grande versatilità, si è formato presso il conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara e ha proseguito la sua carriera collaborando con figure di rilievo internazionale come Dave Weckl, Jimmy Haslip, Randy Brecker, Alain Caron, Rodney Holmes. Il suo linguaggio abbraccia jazz, fusion, con una forte impronta creativa e una costante apertura verso contaminazioni internazionali.

Dall’altra parte, Giovanni Falzone è un trombettista e compositore che, dopo un percorso accademico di alto livello in Italia, ha calcato i palcoscenici europei e realizzato progetti ambitissimi che fondono jazz, improvvisazione e scrittura contemporanea.

La sinergia tra questi due artisti, unita alla formazione d’accompagnamento (organo Hammond e batteria), promette un concerto che va oltre il mero spettacolo: un viaggio sonoro ricco di emozioni, tecnica e passione. Completano la formazione Max Ferri alla batteria e Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond.

Info e prenotazioni allo 0547.1796794.