Lucca già sold out

Subito dopo aver archiviato il successo contro la Vis Pesaro, è già tempo di pensare alla prossima partita, che sarà di nuovo in trasferta.

In effetti ieri è bastato un pomeriggio a far evaporare tutti i mille biglietti messi a disposizione della tifoseria romagnola nel settore ospiti dello stadio di Lucca.

Il tema della carenza di spazi per la sempre più strabordante tifoseria bianconera che pregusta l’impresa è in effetti ormai una costante: lo era stato a Rimini e pure domenica a Pesaro, quando i gruppi della Curva Mare avevano deciso di protestare proprio per i pochi tagliandi disponibili.

Ora siamo nuovamente allo stesso copione, dal momento che in pochissimo tempo le biglietterie sono state costrette ad annunciare il sold out. C’è però la possibilità che, come era successo nelle Marche, venga concessa una nuova tranche di tagliandi. L’argomento verrà discusso nel corso della tradizionale riunione del gos, il gruppo operativo sicurezza, che in settimana si riunirà per analizzare tutti gli aspetti legati al match di domenica pomeriggio.

Intanto la squadra, che ieri ha beneficiato di un giorno di riposo concesso da mister Domenico Toscano, ricomincerà ad allenarsi oggi sul terreno di gioco del centro sportivo Rognoni.

Proprio con lo spirito di tenere sempre più stretto il legame coi tifosi in questo adrenalinico rush finale della stagione, la seduta, che inizierà alle 14.30, in via eccezionale si svolgerà a porte aperte.

Con cinque giorni ancora davanti, è presto per le certezze, ma il ritorno di Saber tra gli effettivi in vista del match di domenica pare complicato.

Non potrà in ogni caso giocare Ogunseye, che domenica è stato ammonito e dovrà dunque saltare la trasferta in terra toscana. E’ invece diffidato Piacentini.