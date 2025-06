Lucchi, allarme scuola: "Saltano venti autonomie"

Scuola e diritto allo studio al centro del dibattito in consiglio regionale con l’approvazione degli ‘Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico 2025-2027’ con un ordine del giorno del Partito Democratico contro il decreto del Governo sul dimensionamento scolastico nazionale.

"Mentre in Emilia-Romagna continuiamo a investire sul diritto allo studio, dal 2020 ad oggi oltre 100 milioni di euro, garantendo sempre il 100% di borse di studio e buoni libro, il Governo sceglie di disinvestire – afferma la consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi – tagliando risorse a Comuni e Regioni, mettendo in difficoltà gli enti locali e impoverendo il sistema scolastico pubblico. In un momento in cui aumentano disuguaglianze e costo della vita, servirebbero più strumenti, non meno. Per questo in questo mandato vogliamo fare ancora di più: allargare la platea degli aventi diritto, rafforzare l’integrazione scolastica nelle aree interne e di vallata, migliorare i collegamenti, costruire una scuola davvero di tutti, aperta e viva anche oltre la campanella".

"Il rischio concreto – aggiunge la consigliera regionale Lucchi – è quello di perdere quasi venti autonomie scolastiche in Emilia-Romagna, con impatti diretti anche sulla provincia di Forlì-Cesena le scuole rappresentano veri e propri presìdi civici, culturali e sociali.

Nel territorio di Forlì-Cesena, nell’anno scolastico 2024-2025 risultano iscritti oltre 51 mila studenti nelle scuole statali, e 1.767 alunni con disabilità, che richiedono attenzioni, servizi e personale specializzato". "Siamo di fronte – rimarca la consigliera Lucchi – a un sistema articolato e fragile, che rischia di essere disgregato da un intervento centralista e cieco rispetto alle specificità locali. Il decreto ministeriale, basato su parametri rigidi che prevedono almeno 938 alunni per autonomia scolastica, ignora completamente la realtà dei territori emiliano-romagnoli, dove la densità scolastica è spesso distribuita in modo non omogeneo. Questo approccio penalizza i territori virtuosi, che avevano già riorganizzato la propria rete scolastica anticipando le linee del Pnrr. la Regione Emilia-Romagna ha già raggiunto, e non superato, il rapporto di un’autonomia ogni mille studenti, con un equilibrio teoricamente perfetto. Ogni ulteriore chiusura costituirebbe un taglio ingiustificato che comprometterebbe la qualità dell’offerta educativa. Il sistema, oggi, è inoltre già sottodimensionato sul piano dirigenziale di 81 unità".