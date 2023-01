"Lucchi, porte girevoli tra politica ed economia"

L’ex consigliere comunale verde ed ex candidato sindaco Davide Fabbri torna ad attaccare quello che per anni è stato uno dei suoi principali obiettivi di critica in politica: l’ex sindaco e attuale presidente di Federcoop, Paolo Lucchi, in procinto di diventare presidente di Legacoop Romagna. Fabbri contesta "un incessante ed inesauribile sistema di potere. Fra politica e lobby economica della Lega delle Cooperative". E ancora: "un perpetuo sistema di potere invasivo, urticante, imbarazzante. In assenza di opposizione. Nel silenzio generale della città". Paolo Lucchi viene indicato come caso esemplare del sistema delle ‘porte girevoli’, cioè del passaggio da incarichi politici e incarichi in campo economico. "Giovedì 2 febbraio 2023 – attacca Fabbri – Paolo Lucchi, ex sindaco di Cesena dal 2009 al 2019, diventerà presidente di Legacoop Romagna. Per ragioni di opportunità politica, chiedo con forza a Paolo Lucchi un gesto di raffinata responsabilità: ritirare la propria candidatura da presidente di Legacoop".

E incalza: "Pongo il tema delle porte girevoli poiché l‘ex politico - ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi porta con sé una rete di conoscenze e informazioni, rapporti e relazioni costruite in ben 10 anni di sindacatura al vertice del Comune di Cesena".