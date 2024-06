Lucchi, un intermezzo internazionale. Il coach del Volley Club guida pure il San Marino

Oggi a San Marino termineranno le finali dei Campionati Europei femminili di pallavolo dell’Associazione dei Piccoli Stati e che al Pala Casadei di Serravalle hanno coinvolto San Marino, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. Il commissario tecnico della nazionale è Cristiano Lucchi, che ha appanea concluso la sua terza stagione in casa del Volley Club Cesena ottenendo un’ottima qualificazione ai playoff per la promozione in serie A2. "Finalmente - ha commentato Lucchi in relazione all’evento in corso - dopo un inverno di preparazione siamo arrivati al momento clou di quest’anno agonistico. Nelle ultime settimane, con tutte le giocatrici a disposizione, abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tecnico e tattico. Abbiamo la possibilità di disputare un bel torneo e abbiamo l’obbligo di esprimere un gioco che porti a dei risultati, puntando anche ad Andorra 2025 (in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati, ndr). Vedo le giocatrici convinte e stimolate e devo dire che non è stato facile scegliere le 14 per la nazionale perché anche altre avrebbero meritato. Speriamo di far divertire fino in fondo i nostri tifosi".