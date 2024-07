Luci della riviera: dal giallo al rosa: "La festa funziona, hotel sold out"

In riviera le luci colorate di rosa prendono il posto di quelle gialle. Archiviata una storica tappa del Tour de France, si fa subito spazio al capodanno dell’estate, con il grattacielo di Cesenatico che sarà ancora una volta il simbolo della Notte Rosa sulla costa. Gran parte degli eventi si terranno domani sera, tuttavia il capodanno dell’estate è un appuntamento che dura un week end intero e non una sola notte. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, vede dei miglioramenti nell’offerta: "Il movimento c’è, non tutti lavorano nello stesso modo, ma la Notte Rosa resta un evento interessante, una festa bella che porta soprattutto immagine, anche se io sono sempre dell’idea di valutare bene costi e benefici. La qualità è aumentata rispetto ai primi anni e la manifestazione di spessore aiuta a richiamare turisti e anche a fidelizzare i clienti già arrivati in riviera, perchè lascia loro un bel ricordo". Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, vede nell’evento soprattutto un’ottima cartolina della riviera romagnola: "Per la Notte Rosa non penso che vi siano più prenotazioni, anche perchè parliamo comunque di un fine settimana di luglio. C’è comunque un ritorno di immagine per far vedere a tutti una riviera viva, con un ricco calendario di eventi che coinvolge tutte le località; in sostanza io non credo vi possano essere dei flussi di prenotazione dedicati, ma la manifestazione è comunque importante per rafforzare il brand".

Fabrizio Albertini, presidente di Asshotel Emilia-Romagna, a Cesenatico prevede il pienone: "Già da un mese il weekend della Notte Rosa è il più richiesto dopo il Tour de France, con molti alberghi sold out da settimane. Il meteo questa volta ci assiste, è previsto sole e questo ha mosso molte famiglie e comitive di amici. È un pubblico variegato, ci sono coppie e giovani che chiedono il pernottamento e la colazione, ma anche tante famiglie con bambini. Con questi eventi nei fine settimana non sbagliamo, e sono importanti, specie dopo un giugno ballerino anche per il meteo incerto". Terzo Martinetti del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, punta ad ospitare oltre 5mila persone: "Ci sono tante richieste di prenotazione per il capodanno dell’estate e i turisti apprezzano ancor di più una formula più bilanciata, con proposte di concerti ed eventi che puntano su iniziative di qualità, senza gli eccessi delle prime edizioni. Noi viaggiamo già oltre il 90 per cento di occupazione delle case mobili, bungalow e piazzole per camper; per il fine settimana contiamo di fare il tutto esaurito".

Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village, vede un’affluenza turistica buona ma non al top: "C’è interesse per la Notte Rosa e faremo sicuramente una bella festa, anche se non siamo sicuri di registrare il tutto esaurito; le nostre saranno proposte di qualità e puntiamo molto sul last minute per attirare più gente possibile, anche perchè abbiamo ancora posti disponibili". Anche il presidente della Confesercenti di San Mauro Mare, l’operatore balneare Giovanni Casadei, non vede il tutto esaurito: "E’ un evento che si vende bene, anche se a mio parere, passata la novità dei primi anni, l’attrazione è un po’ scemata. Notiamo che i Comuni partecipano con gli eventi, mentre le strutture singole ed i privati non fanno più le scenografie rosa; è in arrivo tanta gente ma ci sono ancora posti liberi".

Giacomo Mascellani