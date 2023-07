Luci e ombre degli anni Sessanta Stessa spiaggia, ma tanto cemento

Cesenatico sessanta anni fa: non per rimpiangere, ma per capire luci e ombre del nostro passato prossimo. Erano gli anni del boom turistico della nostra riviera. Già dal decennio precedente i romagnoli della costa era stati i primi, in Italia, a capire che le vacanze al mare non erano più e non solo roba da ricchi, ma bisogno d’un pubblico finalmente più ampio. E quindi giocarono le briscole che avevano: una spiaggia (l’arenile era più vasto di quello odierno) di sabbia soffice, acque marine poco profonde e invitanti, ospitalità, fantasia, un ventaglio di divertimenti per ogni età, buona cucina e soprattutto prezzi molto competitivi, allora. Abbiamo ripescato un reportage in presa diretta su quei tempi: un ampio articolo della rivista “Le Vie d’Italia” del Touring Club Italiano, settembre 1960, dal titolo eloquente: “Le fortune della riviera adriatica”. In buona sostanza: le vacanze allora costavano sulla nostra riviera fino al 30% in meno rispetto ad altre coste vacanziere d’Italia. Lo capirono al volo anche i turisti stranieri, tedeschi in particolare, che furono coccolati: “quest’altr’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare”. Dietro le quinte un combinato disposto: tasse blande, voglia di lavorare, anche da parte dei ragazzi: “fare la stagione” da cameriere voleva dire potersi prendere il motore; gestioni di alberghi spesso familiari, “azdore” che si reinventavano cuoche, per loro tirare a mano grandi quantità di sfoglia per tagliatelle e lasagne era come andare in bicicletta al mercato. E poi l’inventiva delle Aziende Autonome di Soggiorno: ogni località balneare aveva la sua, in divertente lizza con le altre. Cesenatico, ad esempio: spiaggia ideale per famiglie, ma non solo. A metà anni sessante contava otto locali notturni: Caravella, La Nuit, Kamikaze, Lido, Medusa, Majorca, Calipso, Arcobaleno (poi sarebbe arrivato il Peccato Veniale di Giorgio Ghezzi, l’asso di briscola dei locali notturni: il suo nome fu ideato da Dario Fo, il suo simbolo, il biscione con la mela tentatrice, fu disegnato da Tinin Mantegazza, artisti che erano di casa a Cesenatico). Fin qui le luci: ma già sessanta anni fa l’acuto articolo della rivista del Touring segnalava anche le prime ombre. Troppo cemento, espansioni ingorde e sconsiderate di aree turistiche ai danni di tipici e preziosi ambienti naturali. Oggi sappiamo che la natura offesa prima o poi presenta il conto, come un assegno post datato. Ma allora non ci pensava: la sensibilità ambientale era ancora di là da venire e le poche voci che in quei tempi l’invocano venivano viste come Cassandre spaccamaroni. Un esempio tra i molti: allora l’apertura della caccia scattava la penultima domenica d’agosto, in piena stagione balneare. E poiché i romagnoli dei posti dietro al mare sono sempre stati cacciatori accaniti, il bim bum bam della serrata fucileria nei campi dietro la ferrovia rimbombava fino alla spiaggia affollata, senza che ciò desse scandalo. Anzi, nei giorni successivi in più d’una pensione ai clienti italiani golosi (i tedeschi detestavano la caccia ai piccoli pennuti) venivano offerti tegami di uccelletti succulenti: provate a immaginare una roba così, oggi…

Gabriele Papi