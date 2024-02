Luci spente in biblioteca per ’M’illumino di meno’

Il Comune di Cesenatico aderisce a m’illumino di meno, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che si è tenuta ieri. L’amministrazione ha disposto lo spegnimento delle luci nell’orario serale della Biblioteca Comunale in piazza Ciceruacchio e del Museo della Marineria in via Armellini sul tratto più antico del porto canale. Un modo per sensibilizzare e sottolineare il legame tra cultura e sostenibilità ambientale.

La Giunta e il sindaco Matteo Gozzoli credono in queste iniziative e negli ultimi tempi sono impegnati anche a stimolare e promuovere iniziative volte a consumare meno energia e a rispettare l’ambiente. Uno di questi progetti riguarda la possibilità di avere sul territorio delle Comunità energetiche rinnovabili, cioè quelle alleanze territoriali di enti pubblici, cittadini ed imprenditori, che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

Il Comune è al lavoro per promuovere la candidatura al bando regionale che finanzia la progettazione e la costituzione di una sua Comunità energetica rinnovabile assieme ai residenti sensibili ed interessati ad essere coinvolti nel progetto. Si possono ad esempio mettere in rete le scuole e gli edifici privati per installare i pannelli fotovoltaici e a Cannucceto utilizzare l’area della stazione ecologica e alcuni terreni privati.

g.m.