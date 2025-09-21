Luci sulla ’Settimana cesenate’. A settembre tiene banco la mostra

Cesena di notte, in settembre: Viale Carducci durante gli anni 50. Una vecchia fotografia ci racconta il costume di casa di quel tempo. Gran numero di biciclette e motori parcheggiati da un lato, dall’altro il caffè Barriera e i suoi tavolini all’aperto: allora quel noto caffè era detto ‘dalla Mimì’, tra le sue ghiotte specialità i bignè e la torta zabaglione-biscuit. Le luci sul viale portavano alla ‘Settimana Cesenate’, detta la Mostra, popolare appuntamento di fine estate con i padiglioni da fiera campionaria ospitati nel complesso della scuola elementare ‘Carducci’: mentre altre varie attrazioni si svolgevano nel giardino della Mostra (oggi Giardino Savelli con chiosco). Le automobili, allora, erano ancora relativamente poche: ragion per cui il chiudere il traffico del viale di circonvallazione cittadina per un paio di settimane non comportava grossi disagi. In compenso abbondavano biciclette, Mosquito, Motom e altre motorette che in occasioni delle feste venivano lasciate in parcheggio, per poche lire, alla vigile custodia dei badanti e soprattutto delle badanti (di biciclette). Ai proprietari delle ‘due ruote’ veniva rilasciato, per il ritiro, un contrassegno numerato: quei piccoli contrassegni metallici erano realizzati con ‘punzoni’, ad esempio, da ‘Giaguanòn’, estroso fabbro ferraio di Viale Oberdan. Viale Carducci era la passeggiata della domenica per i cesenati. Tanto più che in Viale Carducci si affermava la gelateria Rasi: ‘vengon giù da Roncofreddo per gustare il semifreddo/ per gustare la zuppetta il bambin lascia la tetta’ (pubblicità dello ‘Stracittadino’). E c’era inoltre, sul viale, la più elegante sala cinematografica della città, il cinema Eliseo, che la domenica mattina cominciava ad ospitare i primi affollati cineforum studenteschi.

Ma nella prima metà di settembre ‘non c’era partita’ tra le attrazioni: era la Mostra a tener banco, appuntamenti serali da non perdere, con grande afflusso di visitatori dalla città e dalla campagna circostante. A proposito del clima di quegli anni abbiamo ripescato uno spassoso articolo satirico sempre tratto dallo ‘Stracittadino’, a cura del Circolo Goliardico, foglio irriverente verso i benpensanti e la pigra classe politica locale. Ecco dunque uno spicchio della beffarda cronaca dell’inaugurazione della Settimana Cesenate del 1957: ovvero la ‘corsa al pasticcino’ nel buffet riservato alle autorità e al loro seguito, dopo il fatidico taglio del nastro e i pallosi discorsi di rito. ‘Nella pista da ballo fa mostra di sé una fila di tavoli imbanditi con quindici bottiglie di Vermouth, 2 di Punt e Mes, 5 di minerale Recoaro, 25 Campari Soda, 25 cedrate Tassoni, 500 paste, 4 kg di pasticcini’. Dopo l’atteso ‘pronti, via’, ecco la classifica di voracità veloce tra le ‘autorità’ presenti, omologata dagli ispettori dell’Auto Moto Club di Cesena. 1°: Lelli, con 5 paste grandi, 4 piccole,1 Punt e Mes, 2 minerali. Tempo: 1 secondo e 47 centesimi, record stagionale. 2°: un questurino con 4 paste grandi, 3 piccole, 1 Campari, 1 Punt e Mes, 2 Vermouth bianchi. 3° Barducci (addetto di servizio alla vigilanza della Mostra) con 4 paste grandi, 4 piccole, mezza bottiglia di Vermouth. Barducci sarà poi ‘squalificato’ , ma intanto s’era goduto il rinfresco- buffet inaugurale. C’era una volta l’ironia.