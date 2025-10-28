Lucia Poli porta Oscar Wilde a Cesenatico

Il cartellone della stagione invernale 2025-2026 del teatro comunale di Cesenatico presenta un ricco calendario di Prosa, Teatro Moderno, Musica e Musical. Per la Prosa le prevendite su vivaticket inizieranno il 13 novembre. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 ed il primo spettacolo è in programma il 29 novembre, quando Lucia Poli e il suo cast poteranno sul palco "L’importanza di chiamarsi Ernesto", l’ultima commedia di Oscar Wilde per la regia di Geppy Glejeses che, forte dell’impianto scenico, catapulterà gli spettatori dall’altra parte del vecchio continente in una trama del grande autore che esaltava "l’importanza di non fare niente". Il fu Mattia Pascal per la regia di Marco Tullio Giordana andrà in scena l’11 dicembre, con Glejeses nei panni del protagonista nel romanzo che ha dato a Pirandello la fama mondiale; anche in questo spettacolo si ricalca il "tema del doppio" caro a Wilde, Stevenson, Dostojevski e Kafka. Il nuovo anno vedrà la rappresentazione de "La Bisbetica Domata" di Shakespeare il 12 gennaio. Amanda Sandrelli sarà Caterina e condividerà il palco, tra gli altri, con Pietro Bontempo. Caterina è un personaggio che incarna un’ambiguità affascinante, un paradosso che la rende molto più complessa di una semplice dama addomesticata. Si cambia registro il 28 febbraio con "Pazza" di Tom Topor; lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Fabrizio Coniglio, è un’opera carica di tensione e riflessione, che esplora i segreti di una famiglia borghese e affronta il tema della violenza sulle donne attraverso una narrazione potente e attuale. Tornerà il giallo a teatro con "Trappola per topi" di Agatha Christie l’11 marzo e vedrà la partecipazione di Ettore Bassi nel cast di attori, per una commedia su cui non cala il sipario da oltre 70 anni, anche grazie alla sua straordinaria efficacia scenica. La stagione della Prosa si concluderà con Sergio Rubini il 15 marzo, protagonista del lavoro "Gli occhiali di Šostakovic", un testo teatrale di Valerio Cappelli dedicato a Dmitrij Šostakovic, un grande compositore russo del secolo scorso vissuto durante il regime Staliniano. Lo spettacolo sarà arricchito da musica registrata e musica dal vivo, immagini, fotografie e arredi scenici. Il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico crede nel progetto culturale: "Siamo pronti a partire con la stagione del nostro teatro comunale ed il cartellone proposto, oltre a essere di grande qualità, si compone in modo vario e molto ricco, in modo da poter abbracciare i diversi tipi di pubblico. Portiamo avanti così la nostra tradizione, che ci contraddistingue ribadendo il ruolo centrale del teatro nei nostri eventi". L’assessore alla cultura Emanuela Pedulli sottolinea la varietà delle proposte: "Sarà una stagione dalle numerose sfaccettature, che apre una riflessione sull’"Io" grazie a grandi opere teatrali, con spettacoli centrati e molto interessanti, grazie al lavoro dell’ufficio teatro mirato a tenere alto il valore del tempio della cultura cittadina". La stagione del Teatro Moderno inizierà il 22 novembre, quando Enrica Tesio ed Andrea Mirò porteranno in scena "Ama, prega, Xanax", un monologo sullo "sconforto", che si può curare in tre modi, piangendo, ridendo e sedandosi.

Giacomo Mascellani