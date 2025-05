Lucio Corsi nell’estate sammaurese

Musica, concerti con il 30 agosto Lucio Corsi da Sanremo e dall’Eurovision, incontri con gli autori, appuntamenti enogastronomici, spettacoli di burattini per bambini, teatro di figura e poesia. Sono tantissimi gli appuntamenti in programma ne ’L’Estate Sammaurese’ che allieteranno le serate estive fino ad agosto nel giardino di Casa Pascoli, in centro storico e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. In tutto oltre 100 spettacoli per una spesa di 55mila euro. Il via giovedì 29 maggio alle 21 in piazza Mazzini, con la sfilata Sapore di Moda, organizzata dall’associazione Made in San Mauro Pascoli con la Pro Loco Aisem. Domenica 1 giugno alle 21 Festa della Repubblica in piazza Mazzini; sabato 21 giugno dalle 21, torna in piazza Mazzini e nel centro storico la Festa Europea della Musica. Sabato 7 giugno in piazza Mazzini e per le vie del centro Disco Tagliatella dalle 20. Venerdì 4 luglio Piazzarella, giovedì 24 alle 20 ’Baldoria… A cena con Zvanì’; dal 4 al 6 giugno terza edizione del Def Jam, torneo di street basket che avrà luogo nel campo da basket in via Ugo La Malfa. Il 15 giugno PaellAvis. Novità di questa stagione estiva la rassegna ’rEstate in Piazza’ tutti i martedì di luglio in piazza Mazzini con l’associazione Made in San Mauro Pascoli. Martedì 1 luglio alle 21 Espresso Club in concerto, martedì 8 alle 21 la coverband dei Nomadi Aironi Bianchi e martedì 15 alle 21 concerto dei Pennabilli Social Club. Martedì 22 e martedì 29 alle 21 in piazza Mazzini a cura del Teatro del Drago. Chiuderanno la stagione estiva del centro storico ’Svuota la Cantina’, a cura della Pro Loco Aisem domenica 14 settembre, e la Festa dello Sport domenica 21. Poi libri, autori e spettacoli al Giardino di Casa Pascoli mercoledì 25 giugno e mercoledì 2, 9 e 16 luglio sempre alle 21,15. ’Il Giardino della Poesia’, dedicato al 170° anniversario della nascita di Giovanni Pascoli, dal 17 luglio al 5 agosto a cura dell’associazione Sammauroindustria. Tutte le serate sono a ingresso libero. Tanti gli eventi a Villa Torlonia da sabato 7 giugno con la mostra di Mirna Manni ’Delle piccole e grandi cose’, dedicata al 170° anniversario della nascita di Giovanni Pascoli. Poi la rassegna di teatro all’aperto a cura di Sillaba ’Revèrso’ dal 12 giugno al 12 agosto con tanti ospiti: Roberto Mercadini e Emma Nolde, Alessandro Bergonzoni, Enrico Galiano, Pierluca Mariti, Matteo Saudino/Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. Domenica 10 agosto il Processo del X agosto e la Festa dei SS. Pietro e Paolo a cura dell’associazione Torre. Sammaurock martedì 29 e mercoledì 30 luglio; il festival di musica dal vivo Acieloaperto, a cura dell’associazione Retropop live, anche quest’anno porterà a Villa Torlonia artisti di fama internazionale: il 29 agosto i Franz Ferdinand e il 30 agosto Lucio Corsi. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Dentro la programmazione estiva ci sono i luoghi storici di San Mauro Pascoli, tutto promosso dal Comune e dalle associazioni che per noi sono un grande valore aggiunto".

Ermanno Pasolini