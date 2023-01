L’ufficio postale di Ranchio torna operativo a tempo pieno

L’ufficio postale di Ranchio in via Kennedy, tornerà alla piena funzionalità dopo le restrizioni, dovute alla pandemia Covid, che prevedevano l’apertura dello sportello per tre-quattro volte la settimana. "Dal mese di marzo il servizio verrà ripristinato con apertura al pubblico dal lunedì al sabato secondo i consueti orari d’ufficio – fa sapere Enrico Cangini, sindaco di Sarsina – Poste Italiane ha stabilito, a partire dal 13 marzo prossimo, l’incremento dell’operatività per un totale di sei giorni settimanali all’ufficio postale di Ranchio". Soddisfazione anche da parte della direttrice Milena Giordani figura storica delle Poste a Ranchio, propaggine territoriale della città plautina che si estende lungo la media vallata del Borello e che serve anche un bacino d’utenza notevole che va da Civorio a Seguno, poi, Tezzo, Rullato, Campiano, Petrella ed altre località. E questo per la riscossione delle pensioni, la gestione dei conti correnti, dei pagamenti e dei servizi di risparmio. Scendendo verso valle dopo Ranchio l’ufficio postale più vicino è quello di Piavola (Mercato Saraceno) e poi di Borello. Di qui l’importanza strategica del servizio postale di Ranchio per tutte queste comunità.

Edoardo Turci