"L’ultima schiacciata prima dell’università"

Elisabetta Taioli, banda del Volley Club, sta arrivando la palla buona per una di quelle schiacciate che fanno storia. "Eccomi qui, pronta a metterci del mio".

Più emozioni in palestra o alla lavagna?

"In entrambi i casi. Faccio quello che mi piace e questo è il punto in grado di fare la differenza in ogni ambito. Dal punto di vista scolastico frequento il liceo scientifico, nella sezione ‘Cambridge’, un percorso impegnativo che però mi ha regalato tante soddisfazioni e che mi ha permosso di arrivare qui, all’esame, pronta".

Quando invece ha fatto i suoi primi palleggi sotto rete?

"Frequentavo le scuole elementari. Ho trovato la mia passione e non l’ ho abbandonata più".

Lo sport aiuta anche nella vita?

"Parlo per me, ovviamente. Nel mio caso la risposta è affermativa, senza ombra di dubbio. La pallavolo mi ha tenuto compagnia nei momenti difficili (come d’altronde in quelli belli) e ha fatto da valvola di sfogo in tante occasioni".

Le cose più belle sono quelle meno facili.

"Non cerco soluzioni semplici, voglio seguire i miei sogni e le mie aspirazioni, mettendo impegno in quello in cui credo e in ciò che faccio".

La strada è quella giusta.

"Pensiamo all’esame. Non mi aspetto una passeggiata. L’eliminazione delle prove scritte ha cambiato le carte nel finale, ma c’è tempo per riorganizzarsi".

Non tanto, in effetti.

"Il sorteggio mi ha regalato qualche giorno in più di tempo. Toccherà a me la prossima settimana, il che vuol dire che ho ancora un buon margine di manovra".

Nervosa?

"A due passi dalla maturità lo sono tutti".

Una delle frasi più inflazionate parla della prima prova importante della vita. E in ogni caso di certo non l’ultima. Cosa c’è nel suo futuro?

"Tante cose. Sogni, aspirazioni. Mi iscriverò all’università a Milano".

Dovrà dire addio al volley, allora.

"Credo e spero di no. Lo sport fa parte di me e cercherò sempre di curarlo".

l.r.