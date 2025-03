L’ultima spremitura del ceto medio

Le bollette scottano, le tasse regionali tornano a salire e l’inflazione corrode quello che resta della nostra capacità di spesa. Fermo restando che il valore degli stipendi è più basso di quello di trent’anni fa, mese più mese meno. Ce ne è abbastanza per deprimersi all’ennesima potenza. Poi qualcuno si chiede il perché dei consumi che languono, quando basterebbe un semplice conto della serva. Per usare un termine ormai desueto, il ceto medio è praticamente in mutande ma si tenta comunque di spremere l’ultima goccia dalle sue tasche. Meglio consolarsi con un giro in auto. Ah, vero: anche il bollo accelera e tra poco sulle nostre strade arriveranno anche gli scout speed. Meglio starsene in casa. Con la luce spenta.