L’ultimo abbraccio a Ugo e Silvia Raccolti 267mila euro per le figlie

di Annamaria

Senni

Una storia tragica che ha scosso l’Italia intera e smosso gli animi di migliaia di persone che hanno voluto contribuire con una donazione. Sono passati undici mesi dalla morte di Silvia Ruscelli e Ugo Beltrammi, i due coniugi di Sarsina che hanno perso la vita in un incidente in moto a Riva del Garda mentre si stavano recando al concerto di Vasco Rossi. La tragedia oltre a provocare dolore e sofferenza nell’intera comunità cesenate, ha generato all’istante un contagioso moto di solidarietà. Il pensiero è andato subito alle tre giovanissime figlie della coppia, di 8, 13 e 17 anni, rimaste orfane in seguito all’incidente. Giulia, Marta e Irene non sono state lasciate sole.

"Non possiamo riportarvi indietro, ma possiamo aiutare i vostri tre angeli ad andare avanti". Scrive così Flavia nel suo post che affianca la donazione. Silvia Ruscelli lavorava nel gruppo di patologia gastroenterica dell’Irst di Meldola e presso il distaccamento dell’Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Proprio i colleghi di Silvia, subito dopo la tragedia, si sono rivolti all’Istituto oncologico romagnolo per avviare una campagna di crowdfunding a sostegno del futuro delle tre giovanissime ragazze. Sono stati così raccolti 267.000 euro e sono stati aperti tre ‘trust’ da 89.000 euro ciascuno per il futuro delle tre ragazze. "Un gesto dopo l’altro e si crea un unico abbraccio. Che duri finché ne avrete bisogno", è l’augurio che ha lasciato Michela, una delle tantissime persone che hanno deciso di aggiungere un pensiero di speranza sulla pagina di crowdfunding www.insiemeachicura.it alla propria donazione in favore della raccolta fondi organizzata da Ior e Irst.

La sensazione che le 3635 persone, che hanno donato a favore del futuro delle giovani, si siano unite in una calorosa stretta di conforto, emerge dalle dediche, nella frustrante consapevolezza che nulla di quanto elargito potrà mai sostituire le figure di una madre e di un padre. L’Istituto Oncologico Romagnolo ha raccolto 210.550 euro, 5.000 euro sono stati donati dall’organizzazione no-profit mentre i restanti 51.450 sono stati raccolti dagli amici di Silvia ed Ugo.

"Si tratta di una cifra molto importante per un crowdfunding cui hanno preso parte tantissime persone – spiega il presidente IOR, Luca Panzavolta – sentiamo quindi di avere il dovere di rendicontare, per ovvi obblighi di trasparenza, come questi soldi verranno messi a disposizione delle ragazze. Insieme al legale Eros Titi, e ai notai Marco Maltoni e Cristina Scozzoli, abbiamo disposto la creazione di tre trust intitolati a Giulia, Marta ed Irene, in cui versare una cifra di 89.000 euro ciascuna. Le figlie di Ugo e Silvia ne avranno la gestione diretta a partire dal ventisettesimo anno d’età: prima di quella data i beni saranno affidati a Beatrice Casacci e Alessandro Freschi, amici intimi di famiglia". "Chi conosceva Silvia – ha detto il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – la descrive come una persona meravigliosa, il tipo di medico che chiunque vorrebbe al proprio fianco: ti abbracciava senza toccarti, ti sorreggeva con uno sguardo e una parola. Te ne andavi dimenticandoti di essere stato in ospedale e ritrovavi la voglia di essere umano".