L’ultimo anno del sindaco-poeta: "Vorrei far rinascere l’antica fontana"

Fabio Molari, sindaco di Montiano (1700 abitanti), poeta e insegnante, è entrato nel quindicesimo e ultimo anno di mandato, dopo tre legislature consecutive. Non è più ricandidabile.

Sindaco Molari, come si sente quasi al termine del’esperienza amministrativa?

"Motivato a continuare a fare fino alla primavera 2024. Desidero lavorare fino all’ultimo giorno, anche perchè essendo in pensione dopo 37 anni di lavoro come maestro elementare, vorrei dedicare agli altri questi mesi che mi restano alla guida di Montiano".

Entrerà come candidato consigliere comunale nella prossima lista di centro sinistra?

"Ancora non è stato deciso nulla, però mi piacerebbe continuare a collaborare per il bene dei montianesi. Ho un po’ di malinconia pensando alla fine di questa lunga e bella esperienza".

Ultimamente si parla della destinazione del terreno ex Aloha.

"E’ un terreno che un tempo era di proprietà della chiesa. Oltre ottomila metri quadrati posti tra le case del paese e la via Fontanazza, sotto la torre civica. In questa zona era previsto un corposo intervento edilizio con 44 appartamenti. La ditta proprietaria è fallita e il terreno è tornato agricolo. Abbiamo partecipato all’ultima asta che aveva come offerta base 50mila euro e con quella cifra ci siamo aggiudicati il terreno. Ora questa area è a disposizione di tutta la comunità. Il parcheggio che esiste già diventa pubblico, una parte si potrebbe destinare a parco solare, legato ai progetti delle comunità energetiche, una parte area edificabile per nuove case popolari, una parte ancora parco pubblico".

A che punto è la sistemazione della scuola primaria Pia Campoli Palmerini in pieno centro storico?

"Abbiamo già effettuato la gara per l’aggiudicazione dei lavori. Siamo arrivati a una spesa di 2 milioni e 200mila euro con quasi tutti fondi Pnrr e in piccola parte con un mutuo nostro di 300mila euro. I lavori inizieranno a dicembre e la ditta ha 400 giorni per rifare la scuola. Nel frattempo i 45 alunni dalla prima alla quinta elementare andranno a Calisese e Ponte Pietra".

Avete comprato anche un nuovo trattore?

"Sì, costa 150mila euro. Il nostro vecchio trattore era da rottamare. Sono convinto che questo mezzo, costruito dall’ azienda Venieri di Lugo, che può fare pulizia dei fossi, sfalcio erba, movimento terra, col tempo si ripagherà da solo, con tutto il lavoro che riusciremo a fare".

Come va la scuola montessoriana?

"Se si va in internet e si digita Opera Montessori risulta che in tutta l’Emilia-Romagna c’è una sola scuola materna che ha questa prestigiosa qualifica: è la scuola ‘Le colline’ con sede a Montenovo. Abbiamo quasi 40 bambini iscritti alla nostra materna. Mi sembra incredibile che in tutta la regione ci sia solo la nostra come materna montessoriana. Merito anche della dirigente Emanuela Palmieri".

L’ultimo suo desiderio da sindaco per Montiano?

"Andare incontro ai genitori e ai bambini della scuola primaria e fare in modo che quando i lavori alla scuola saranno terminati, gli alunni possano trovarsi bene in un ambiente tutto nuovo e accogliente. Poi mi piacerebbe vedere rinascere l’antica fontana di Montenovo e il vecchio lavatoio distrutti dall’alluvione, luoghi della mia infanzia. Ho scritto a Tonino Bernabè presidente di Romagna Acque chiedendo un aiuto".