L’ultimo libro di Giada Mazzotti tra musica e fantasy

Oltre cento persone si sono date appuntamento sul lungomare di Cesenatico, dove è stato presentato il libro "fantasy" che chiude la trilogia della scrittrice Giada Mazzotti. Al Bodeguilla, il noto locale di viale Carducci, c’è stato il sold out per la prima della pubblicazione "L’ombra della luna", in un appuntamento dove oltre alla scrittura si è vissuto un intenso pomeriggio di musica e canzoni. L’autrice ha letto alcuni brani del libro, accompagnata ed intervallata da alcuni brani interpretati dalla cantante Noemi e suonati dal chitarrista Lorenzo "Lollo" Benagli.