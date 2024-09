"L’ultimo lupo di Strabatenza". Crowdfunding per la ristampa

"L’ultimo lupo di Strabatenza" si "rifugerà" di nuovo nelle coinvolgenti pagine del libro a lui dedicato, grazie alla ristampa, per iniziativa del Rifugio Trappisa di Sotto, della seconda edizione, avendo la prima registrato il suo esaurimento. Se negli anni ‘50-’60 il lupo era dato in via di estinzione anche nell’aerale del vasto crinale tosco-romagnolo, ora il suo monitoraggio ne stima anche un paio di centinaia. Una lodevole iniziativa da parte del Rifugio Trappisa di Sotto, in Valle di Strabatenza, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, dove occhio nudo e, in specie, fototrappole, fanno non di rado godere della vista di vari animali della foresta, fra cui i lupi.

Dicono dal Rifugio: "Siamo entusiasti di condividere, con i nostri amici, un progetto cui teniamo molto: la ristampa del libro L’Ultimo Lupo di Strabatenza di Gian Maria Cadorin. Nato fra le mura di Trappisa, questo libro è frutto di lunghe chiacchierate accanto al camino, in compagnia dell’autore. Nel 2020, l’autore ci donò le ultime 100 copie, che abbiamo offerto ai nostri ospiti con grande successo. Ora, per mantenere viva questa storia, abbiamo deciso di realizzare una nuova edizione, arricchita da illustrazioni di Alberto Sarti e da realizzazione grafica di Deborah Mosconi. Per farlo abbiamo lanciato un crowdfunding. Con un contributo minimo di 25 euro, potete prenotare la vostra copia in anteprima. Ogni euro in più ci avvicina alla realizzazione di questo sogno. Non appena raggiungeremo la quota minima necessaria, daremo il via alla stampa. Vi ringraziamo di cuore". Ecco il link per contribuire al progetto: htts://www.trappisa.it/bottega/crowdfunding-ultimo-lupo/ gi. mo.