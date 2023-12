L’ultimo saluto a Giovanni Tosi morto a 90 anni

Cordoglio a Savignano sul Rubicone per la scomparsa, avvenuta sabato presso la locale casa di riposo, di Giovanni Tosi 90 anni che all’età di 11 anni durante la Seconda Guerra Mondiale perse la mamma Teresina Paesini che morì sotto le bombe mentre stava facendo la piadina per sfamare i suoi figli piccoli che non mangiavano da tre giorni chiusi in un rifugio a causa della guerra. Il funerale avrà luogo oggi con la messa alle 15 nella collegiata di Santa Lucia, cui seguirà il trasporto e la sepoltura nel cimitero di Savignano. Giovanni Tosi lascia la moglie Pina, il figlio Mauro (dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore Marie Curie di Savignano), il figlio Andrea, le nuore Anna e Francesca, le nipoti Sara, Silvia e Serena e i fratelli Mario, Gigliola e Paola. Non fiori ma opere di bene. Eventuali offerte sananno devolute alla Casa di riposo di Savignano. Giovanni Tosi fino a quando la salute glielo ha permesso raccontava nelle scuole le atrocità della guerra e cio che gli accadde al tempo della guerra quando abitava in campagna a Savignano in via Alberazzo 8. La sua era la casa più grande tra quelle dei contadini e venne scelta dai tedeschi come quartiere generale e alla famiglia fu lasciato un angolo dove potere abitare. Erano lui, i suoi genitori, tre fratelli di 5, 3 e 1 anno, una zia col figlio e la nonna Colomba. Poi il 18 di settembre 1944 i cannoni puntati verso Rimini cominciarono a sparare e continuarono per tre giorni e tre notti. Loro furono mandati via e si ripararono in un rifugio poco distante. Rimasero tre giorni senza uscire e stavano morendo di fame. Il 21 settembre al pomeriggio i suoi genitori Agostino e Teresina decisero di tornare nella vecchia casa e la mamma di fare la piadina per tutti. Si fece buio e a casa loro aspettavamo nel rifugio. Ma i genitori non arrivavano e tutta la notte restarono in attesa. Giovanni Tosi e i suoi familiari capirono che era accaduto qualcosa di grave.

La mattina dopo i vicini dissero che la mamma era morta a causa di una granata lanciata dagli alleati e caduta nell’aia. Il babbo era vicino a un pagliaio e si salvò. I tedeschi seppellirono la mamma in un boschetto vicino a casa con una croce e la scritta incisa con un coltello Teresina. Solo a guerra finita, nel dicembre 1944, venne dissepolta e portata al cimitero di Savignano. A loro fu detto che dovevano andare via. Così i vicini andarono a prendere due vacche e il biroccio. Sopra ci salirono i fratelli di Giovanni, la zia col bambino e la nonna. Lui teneva le corde delle vacche e andarono a San Mauro Mare, passando in mezzo al fronte, alle trincee, ai soldati che urlavano di andare via. Ma lui dritto verso quella che fu la salvezza. Poi li raggiunse il babbo.