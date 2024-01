L’ultimo saluto a Giuseppe Anelli: "Ci hai insegnato i valori della vita"

La collegiata di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone gremita di gente per l’ultimo saluto all’architetto Giuseppe Anelli, per tutti Geppe, 80 anni, uomo di destra, che ha ricoperto vari incarichi nel partito, marito di Kitty Montemaggi, coordinatore comunale di FdI a Savignano sul Rubicone. Anelli che era prosindaco di Borghi e presidente del museo Renzi di San Giovanni in Galilea, lascia i figli Lorenzo, Romano ed Elda. Presenti fra i tanti anche l’onorevole Alice Buonguerrieri, Luca Bartolini, il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni, il vice Luigi Deluca, assessori, il vicesindaco di Savignano Nicola Dellapasqua.

"Ringraziamo il Signore per averci donato Giuseppe Anelli – ha detto don Piergiorgio Farina – per tutto il bene che ha fatto per il suo paese e per il nostro territorio, tenendo fede al suo impegno politico e sociale". Poi il saluto della figlia Elda: "Insieme alla mamma ci hai allevati insegnandoci a ridere e a divertirci. Ma soprattutto ci hai insegnato i valori della vita. Sono stata sempre orgogliosa di te".

"Giuseppe ha combattuto per i suoi valori e ideali, a testa alta senza condizionamenti né secondi fini" ha detto il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni. "Per me non è stato solo un padre, ma una guida politica, determinante nella scelta della mia professione di architetto – ha ricordato il figlio Lorenzo – Ho avuto due babbi: Loris scomparso cinque anni fa e poi fin da bambino Geppe. Loro due erano amici e giravano spesso in moto insieme. Una grande famiglia, la mia, dove il volersi bene veniva prima di tutto".

e.p.