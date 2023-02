L’ultimo saluto a Tarcisio Pedulli, uno dei fondatori della Nove Colli

Cesenatico perde uno dei fondatori della Nove Colli. All’età di 93 anni si è spento Tarcisio Pedulli, per anni colonna della ’Fausto Coppi’ e membro di quel gruppo all’avanguardia che nel 1971 partì in bicicletta dal porto canale per percorrere 200 chilometri e dar vita al mito delle granfondo, che oggi conta milioni di appassionati in tutto il mondo.

Tarcisio era noto in città anche per essere stato un finanziere. Era entrato nelle Fiamme Gialle subito dopo il servizio militare, aveva studiato alla scuola sottoufficiali di Anzio nel Lazio e poi si era trasferito a Predazzo nel Trentino. Ha lavorato al servizio di frontiera a Domodossola per il contrasto al contrabbando ed ai traffici illeciti e poi è stato trasferito a Cesenatico alla metà degli anni Cinquanta dove per parecchi anni è stato impegnato nella lotta al contrabbando via mare, inclusi i traffici che i contrabbandieri esercitavano dalla ex Jugoslavia per portare in Italia le sigarette di contrabbando.

Pedulli era anche un uomo di sport, amava il ciclismo e negli anni Sessanta si era avvicinato al glorioso gruppo ciclistico ’Fausto Coppi’ che aveva sede al Bar del Corso sul porto canale, dove ha contribuito a far nascere la Nove Colli. Nel 1988 è andato in pensione e ha dedicato molto del suo tempo come volontariato in questo sodalizio, fino a quando le forze lo hanno sorretto, mettendoci sempre cuore e passione. Oltre ai familiari anche la ’Fausto Coppi’ ha affisso un manifesto in cui ricorda lo storico socio. Tarcisio Pedulli lascia la moglie Norina, i figli Emanuela (assessora in Comune), e Luigi, i nipoti Francesca, Elia e Sebastiano, oltre a tanti amici e persone che gli volevano bene e lo stimavano.

Giacomo Mascellani