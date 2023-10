Luna park, oggi ‘Festa del bambino’

Prosegue per tutto il mese di ottobre l’attrazione del Luna Park presso il parcheggio dell’Ippodromo di Cesena. Oggi pomeriggio tradizionale ‘Festa del Bambino’, dove saranno validi i biglietti omaggio distribuiti in questi giorni all’esterno delle scuole ed anche quelli promozionali ‘Prendi due Paghi uno’. Sabato sera 21 ottobre ed il sabato successivo, appuntamento per i più grandi. Il Luna Park rimarrà aperto fino a domenica 29 ottobre.