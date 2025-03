L’Under 14 si qualifica alla fase interregionale

Pareggio a reti bianche dell’Under 18, in casa della Lazio, che resta in vetta anche se con un solo punto sul Torino. Ecco i tabellini e i risultati del weekend.

Under 18 Lazio-Cesena 0-0. Cesena: Fontana, Antoniacci (30’ st Omokaro), Ridolfi, Zamagni, Bertaccini, Greco, Gabriele, Lontani (14’ st Lantignotti), Okolo (1’ st Galvagno), Berti (26’ st Gori), Sanaj (14’ st Biguzzi). All: Lantignotti (nella foto). Classifica: Cesena 54, Torino 53, Roma 52, Inter 45*, Genoa 43, Lazio 42, Parma 37, Sassuolo 34, Empoli 32, Lecce 28, Atalanta 27, Fiorentina 27, Monza 26*, Bologna 25*, Hellas Verona 25*, Milan 22, Cagliari 20, Sampdoria 19 (*una gara in meno).

Under 17 Torino-Cesena 2-3. Cesena: Antonini, Zaghini, Marini, Giunchi, Giometti, Casadei T., Cenerelli (34’ st Malafronte), Casadei E. (11’ st Pezzi), Moretti (11’ st Scapoli), Frisoni (43’ st Venturini), Ricci (34’ st Da Rugna). All: Tamburini. Reti: 22’ pt Ballanti (T), 32’ pt Casadei T. (C), 44’ pt Ballanti (T), 23’ st Ricci (C), 24’ st Scapoli (C). Espulso: 21’st Lebrino (T). Classifica: Juventus 47*, Genoa 39, Torino 37*, Cesena 34, Sassuolo 30*, Sampdoria 29, Bologna 26, Parma 23*, Modena 23*, Spezia 19, Pisa 17*, Reggiana 11*, Carrarese 10* (*una gara in meno).

Under 16 Cesena-Sassuolo 0-0. Cesena: Bianconi, Ricci (39’ st Guiducci), Ballacci (1’ st Terni), Gjergji, Laghi, Parisi, Casadei (27’ st Valentini), Minzoni, Obbi (39’ st Manservisi), Favale (39’ st Morigi), Gadaleta (1’ st Conte). All: Magi. Classifica: Juventus 48*, Bologna 38*, Modena 33, Genoa 32, Parma 31, Torino 30*, Sassuolo 24*, Sampdoria 23, Spezia 20*, Reggiana 20*, Cesena 19*, Pisa 19, Carrarese 12* (*una gara in meno).

Under 15 Cesena-Sassuolo 1-3. Cesena: Rapisarda, Zannoni (39’ st De Pasquale), Ciccarese, Cassano (16’ st Murgia), Battaglia (16’ st Rossini), Venturelli, Okolo (39’ st Montali), Tenti (32’ st Foscati), Tesei, Spero (32’ st Monaldi), Zarattini. All: Zanetti. Reti: 4’pt e 40’ pt Matera (S), 32’ pt Spero (C), 38’ st Ferrari (S). Classifica: Juventus 49*, Parma 43, Bologna 39*, Cesena 31*, Sassuolo 30*, Modena 29, Torino 28*, Genoa 25, Pisa 23, Sampdoria 18, Spezia 18*, Reggiana 18*, Carrarese 6* (*una gara in meno).

L’Under 14 bianconera ha chiuso la prima fase del torneo al secondo posto del gruppo 5, conquistando così per la prima volta nella storia del club la qualificazione alla fase interregionale.

Under 14 San Marino-Cesena 0-5. Cesena: Erbacci (5’ st Lanzetti), Gallina (1’ st Mazzini), Boido (15’ st Santarelli), Cola, Montalti, Mattei, Rinaldini, Landi (21’ st Versari), David (12’ st Bernacci), Succi (28’ pt Tumminelli), Vicchi (21’st Raspadori). All: Serafini. Reti: 15’ pt, 22’ pt, 34’ pt Vicchi (C), 13’ st, 20’st Tumminelli (C). Classifica finale: Parma 46, Cesena 41, Sassuolo 36, Modena 32, Bologna 32, Rimini 25, Spal 25, Reggiana 12, San Marino 8, Carpi 2.

Under 13: San Marino-Cesena 1-4.