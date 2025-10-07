Il bene e il male
CronacaL’Under 15 in vetta: battuto il Sassuolo
7 ott 2025
LEONARDO SERAFINI
Cronaca
L’Under 15 in vetta: battuto il Sassuolo

Primo successo stagionale anche per l’Under 17 che si è imposta 1-0 sul Pisa. Pari dell’Under 16.

Riposo per l’Under 18 di mister Zanetti che. la prossima settimana sarà a Roma

L’Under 17 si è imposta per 1-0 sul Pisa, trovando così la prima vittoria stagionale. Pareggio a reti bianche sul campo del Sassuolo, invece, per i ragazzi dell’Under 16, mentre trionfa l’Under 15 che fa propria la sfida contro i coetanei neroverdi e si porta in vetta alla classifica a punteggio pieno. Giornata di riposo per l’Under 18 con la squadra di mister Zanetti che, dopo la vittoria contro la Fiorentina per 0-1 nel recupero della 1° giornata, tornerà in campo il prossimo weekend in casa della Roma per difendere il primo posto in classifica. Questi i risultati e i tabellini delle gare del weekend.

Under 17 Cesena-Pisa 1-0. Cesena: Bianconi, Petito, Balzoni (22’ st Terni), Minzoni, Parisi, Laghi, Gadaleta (34’ st Gjergji), Stucci, Marra (22’ st Conte), Casadei (44’ st Lombardo), Bombardini (22’ st Frati). All: Tamburini. Rete: 28’ st Casadei M.

Under 16 Sassuolo-Cesena 0-0. Cesena: Rapisarda, Zannoni, Rossini (21’ st Montali), Tenti, Venturelli, Battaglia, Zarattini (33’ st Gatta), Ciccarese, Tesei, Monaldi (33’ st Murgia), Okolo (21’ st De Pasquale). All: Magi.

Under 15 Sassuolo-Cesena 1-2. Cesena: Erbacci, Ramberti (13’ st Gallo), Gallina, Landi, Mazzini, Montalti, Tumminelli, Crescentini (1’ st Vicchi), Esposito (13’ st Italiano), Forte (1’ st Guidotti), Boga (40’ st Arcangeli). All: Cancelli. Reti: 31’pt Larotella (S), 3’st e 39’st Boga (C).

Under 14 Sassuolo-Cesena 4-1. Cesena: Silighini, Duka, Guzzon (26’ st Vandi), Callisti, Briganti (3’ st Alpi), Pacilli (26’ st Placucci), Bacchiocchi (7’ st Angeli), Celli (26’ st Lapi), Sciarretta (7’ st Almerigi), Salvatori (7’ st Palazzo), Santarelli. All: Serafini. Reti: 3’ pt Iorio (S), 7’ pt Manna (S), 32’ pt Zanini (S), 33’ pt Guzzon (C), 6’ st Iorio (S).

