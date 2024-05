L’Under 17 ai quarti di finale

Un settore giovanile che continua a volare, quello bianconero. Nel weekend l’Under 17 di Tamburini ha sbrigato con disinvoltura la pratica Sestri Levante e dopo aver vinto in trasferta 5-0, lo ha battuto 5-1 a Villa Silvia qualificandosi per i quarti di finale contro la Pro Vercelli che ha eliminato il Vicenza. Gara di andata domenica prossima a Vercelli, ritorno il 9 giugno a Villa Silvia. Questa la formazione bianconera che non ha potuto contare sull’infortunato capitan Zamagni in una gara a senso unico. CESENA: Fontana (1’st Gianfanti), Brisku (1’st Ridolfi), Teleku, Amadori, Baietta, Greco, Biguzzi (26’st Liverani), Berti (26’st Lantignotti), Galvagno (1’st Okolo), Gori (14’st Comandini), Sanaj (8’st Shehi). Marcatori: 6’ e 25’pt Gori (C), 10’pt Galvagno (C), 43’pt Biguzzi (C), 40’st Lantignotti (C) su rigore. L’andata dei quarti di finale il 2 giugno prevede questi incontri: Albinoleffe-Renate, Pro Vercelli-Cesena, Benevento-Ancona, Latina-Avellino. Ritorno il 9 giugno. L’Under 16, invece, che aveva eliminato il Renate vincendo in trasferta 1-0 e pareggiando 1-1 in casa, è stato ammesso alle semifinali del 2 giugno: Benevento-Cesena e Albinoleffe-Entella. Ritorno il 9 giugno.