L’Under 18 cade a Roma: 4-1. Under 17 ko, pari Under 16

Sosta del campionato per la Primavera 1, questi i risultati delle altre formazioni giovanili bianconere.
Under 18 Roma-Cesena 4-1. Cesena: Dorigo, Zaghini (29’ pt Cenerelli), Venturini (10’ st Casadei M.), Pezzi (10’ st Poletti), Baietta, Gasperini (20’ st Giometti), Frisoni (20’ st Palladino), Casadei E., Tonti (40’st Cimatti), Malafronte (10’st Scapoli), Moretti (20’st Ricci). All: Zanetti. Reti: 8’ pt Moretti (C), 22’ pt Piermattei (R), 35’ pt Sugamela (R), 42’ pt Belmonte (R), 13’ st Modugno (R). Classifica prime posizioni: Roma 14, Napoli 13, Cesena 12*, Genoa 12, Cremonese 10 (* già effettuato il turno di sosta).
Under 17 Genoa-Cesena 3-1. Cesena: Bianconi, Petito (9’ st Gjergji), Balzoni (9’ st Terni), Minzoni, Parisi (34’ st Ricci), Laghi (24’ st Crescentini), Gadaleta (1’ st Obbi), Stucci (24’ st Lombardo), Marra (24’ st Conte), Frati, Bombardini (34’ st Bartoli). Reti: Mandirola (G), 42’pt Scaglione (G) rig, 12’st Marra (C) rig., 16’st Longobardi (G). Classifica: Torino 14, Juventus 13*, Modena 13, Bologna 12, Genoa 12, Spezia 10, Sampdoria 10, Parma 9, Virtus Entella 6*, Sassuolo 5, Carrarese 5, Cesena 3, Reggiana 2, Pisa 0 (* una gara in meno).
Under 16 Cesena-Torino 0-0. Cesena: Marsili, Zannoni, Montalti, Tenti, Murgia, Battaglia, Zarattini (19’ st Gatta), Ciccarese (30’ st Succi), Tesei (36’ st Mazzi), Monaldi (30’ st De Pasquale), Okolo ( 19’ st Quaranta). All: Magi. Classifica prime posizioni: Bologna 15, Juventus 15, Torino 13, Genoa 12, Cesena 8, Parma 7.
Under 15 Cesena-Torino 0-3. Cesena: Erbacci, Guidotti, Gallina (40’ st Kadiu), Cola, Mattei (1’ st Mazzini), Montalti, Tumminelli (1’ st Crescentini), Ramberti (1’ st Italiano), Esposito (32’ st Arcangeli), Vicchi (40’ st Raspadori), Boga. All: Cancelli. Reti: 5’ pt, 8’ pt e 26’ pt Martellini (T). Classifica prime posizioni: Torino 12, Cesena 12, Parma 12, Juventus 11, Genoa 8, Pisa 8, Bologna 8.
Under 14 Cesena-Reggiana 3-2. Cesena: Moretti, Bellini, Ferroni (27’ st Duka), Callisti, Briganti, Placucci, Bacchiocchi, Celli (33’ st Gentili), Santarelli (17’ st Fabrelli), Angeli (17’ st Palazzo), Diallo (1’ st Almerigi). All: Serafini. Reti: 1’ pt Frignani (R), 32’ pt Bacchiocchi (C), 18’ st Geneletti (R), 25’ st Callisti (C) rig., 29’ st Almerigi (C). Classifica prime posizioni: Parma 9, Bologna 9, Cesena 6, Sassuolo 6.