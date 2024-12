L’Under 18 cade a Torino ma resta in vetta con la Roma

L’Under 18 perde a Torino (4-2) contro i granata che si avvicinano così a un punto. I bianconeri restano in vetta (con una gara in meno) in coabitazione però con la Roma.

Ecco i risultati del settore giovanile nel weekend. Under 18 Torino-Cesena 4-2. Cesena: Fontana, Antoniacci (28’pt Gabriele), Ridolfi (41’st Teleku), Zamagni, Bertaccini (41’st Comandini), Greco (41’st Baietta), Lantignotti (11’st Okolo), Amadori, Galvagno (41’st Shehi), Berti (1’st Gori), Biguzzi. All: Lantignotti. Reti: 13’pt Berti (C), 19’pt Conte (T), 14’st Cacciamani (T), 19’st Okolo (C), 31’st Conte (T), 45’st Merlo (T). La classifica: Cesena 34*, Roma 34, Torino 33, Inter 28, Genoa 25, Lazio 25, Empoli 23, Parma 22, Sassuolo 21, Bologna 19*, Atalanta 19, Lecce 18, Monza 17, Fiorentina 17, Hellas Verona 15, Cagliari 15, Milan 12, Sampdoria 10. (*una gara in meno). Sosta, invece, per il Cesena Under 17.

Under 16 Cesena-Parma 1-2. Cesena: Zuzzi, Ricci (23’st Valentini), Ballacci (10’st Balzoni), Lombardo (40’st Manservisi), Laghi, Parisi, Casadei M. (40’st Bartoli), Minzoni (40’st Conte), Obbi, Gadaleta (10’t Gjergji), Favale (23’st Bombardini). All: Magi. Reti: 18’pt Peruch (P), 25’st Obbi (C) rig., 33’st Peruch (P) rig. Classifica: Juventus 29, Parma 27, Modena 21, Bologna 20, Torino 17, Genoa 16, Pisa 15, Cesena 14, Reggiana 14, Sassuolo 13, Spezia 13, Sampdoria 9*, Carrarese 8.

Under 15 Cesena-Parma 0-1. Cesena: Rapisarda, De Pasquale (5’st Civinelli), Rossini (16’st Monaldi), Cassano, Battaglia, Venturelli, Okolo (33’st Gatta), Ciccarese, Quaranta (16’st Tesei), Spero (33’st Foscati), Zarattini. All: Zanetti. Rete: 5’st Alinovi (P).

Under 14 Cesena-Modena 4-0. Cesena: Romboli, Montalti, Guidotti, Cola, Raspadori, Mazzini (4’st Gallina), Tumminelli (8’st Landi), Gallo (29’st Rinaldini), Kadiu (29’st Bernacci), Succi (35’st Versari), Boga (30’st David). All: Serafini. Reti: 5’pt Succi (C), 14’pt Kadiu (C), 18’pt Boga (C), 27’st Succi (C).

Under 13 Cesena-Modena 4-1 (1’ tempo 1-1/ 2’ tempo 1-0/ 3’ tempo 2-0/ 4’ tempo1-0). Cesena: Nunziatini, Bertaccini, Bajrami, Celli, Diallo, Ferroni, Guzzon, Palazzo, Santarelli. Nel secondo tempo sono entrati: Callisti, Sciarretta, Prestifilippo, Venturi, Alpi, Bacchiocchi, Balzani, Bellini. All: Confalone. Reti: 5’pt Cianci (M), 12’pt Bajrami (C), 7’st Sciarretta (C), 4’tt Balzani (C), 15’tt Santarelli (C), 10’qt Palazzo (C).