L’Under 18 sconfigge il Monza, vince anche l’Under 17

L’Under 18 batte 2-1 il Monza e resta in testa al campionato. Ecco i risultati del weekend.

Under 18 Cesena-Monza 2-1. In campo: Fontana, Biguzzi, Ridolfi (28’st Carlini), Baietta, Bertaccini (39’st Gori), Greco, Lantignotti (39’st Okolo), Amadori, Gabriele (15’st Sanaj), Zamagni D., Galvagno (15’st Berti). All: Lantignotti. Reti: 41’pt Gabriele (C), 22’st Zamagni D. (C), 23’st Mout (M). Classifica: Cesena 46, Torino 43, Roma 41, Inter 36, Genoa 32, Sassuolo 30, Lazio 29, Parma 29, Atalanta 26, Empoli 26, Bologna 23, Monza 23, Fiorentina 22, Lecce 21*, Hellas Verona 19*, Sampdoria 15, Cagliari 15, Milan 13 (*gara in meno).

Under 17 Modena-Cesena 0-2. In campo: Giunti, Zaghini (36’pt Venturini), Marini, Pezzi, Giometti, Casadei T., Cenerelli, Casadei E. (26’st Giunchi), Moretti (38’st Da Rugna), Frisoni (38’st Malafronte), Ricci (26’st Scapoli). All: Tamburini. Reti: 3’st Moretti rig. (C), 36’st Moretti (C). Espulso: 49’st Pezzi (C). Classifica prime posizioni: Juventus 35*, Torino 32*, Genoa 32, Cesena 28 (*una gara in meno).

Under 16 Juventus-Cesena 7-1. In campo: Zuzzi, Petito, Ballacci (2’st Balzoni), Gjergji, Laghi, Parisi (32’st Manservisi), Casadei (11’st Lombardo), Minzoni (32’st Morigi), Obbi (21’st Gadaleta), Vitale (1’st Favale), Conte (1’st Bombardini). All: Magi. Reti: 2’pt Donati (J), 34’pt Paonessa (J), 3’st e 10’st Benassi (J), 20’st Bruno (J), 34’st Corigliano (J), 38’st Laghi (C), 40’st Del Fabro (J). Classifica: in testa Juventus 36. Cesena (gara in meno) penultimo col Pisa a 15.

Under 15 Juventus-Cesena 4-0. Cesena: rapisarda, Civinelli (14’st De Pasquale), Rossini (26’st Ciccarese), Cassano (14’st Tenti), Battaglia, Venturelli, (33’st Murgia) Okolo (26’st Zannoni), Montebelli, Tesei, Spero (14’st Quaranta), Zarattini (26’st Gatta). All: Zanetti. Reti: 1’pt Salvai (J), 10’st Mazzotta (J), 24’st Pame (J), 42’st Rastello (J). Espulso: 26’pt Ghiotto (J). Classifica prime posizioni: Juventus 39, Bologna 29, Parma 28, Cesena 24* (*una gara in meno).

Under 14 Reggiana-Cesena 0-3 Cesena: Romboli (27’st Lanzetti), Montalti, Gallina (27’st Boido), Cola, Mazzini (27’st Raspadori), Mattei, Tumminelli (23’st David), Landi (17’st Gallo), Kadiu (23’st Bernacci), Vicchi, Rinaldini. All: Serafini. Reti: 14’pt Mattei (C), 24’pt Rinaldini (C), 16’st Vicchi (C). Classifica: Cesena a -2 dal Parma capolista.