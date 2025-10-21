L’Under 18 vince e resta al secondo posto

L’Under 18 del Cesena batte il Sassuolo e resta al secondo posto dietro la Roma con una gara in meno. Ecco i risultati delle giovanili nel weekend.

Under 18 Cesena-Sassuolo 2-1. Cesena: Antonini, Zaghini, Cenerelli (42’ st Cimatti), Poletti (27’ st Pezzi), Baietta, Gasperini, Casadei M., (42’ st Palladino), Casadei E., Ricci (27’ st Moretti), Frisoni (17’ st Malafronte), Scapoli (17’ st Tonti). All: Zanetti. Reti: 13’ pt Scapoli (C), 16’ pt Casadei M. (C), 36’st Wiredu (S).

Under 17 Cesena-Reggiana 4-0. Cesena: Cangini, Petito, Terni, Minzoni (36’ st Fulvi), Parisi, Laghi (25’ st Gjergji), Vitale (15’ st Crescentini), Stucci (36’ st Lombardo), Marra (36’ st Favale), Frati (25’ st Gadaleta), Obbi (15’ st Bartoli). All: Tamburini. Reti: 29’ pt Marra (C), 6’ st Obbi (C), 30’ st Marra (C), 42’st Favale (C). Classifica: Juventus 14*, Torino 14, Modena 14, Bologna 13, Genoa 13, Spezia 13, Sampdoria 11, Parma 10, Sassuolo 8, Virtus Entella 7*, Cesena 6, Carrarese 6, Reggiana 2, Pisa 0 (* una gara in meno).

Under 16 Carrarese-Cesena 0-1. Cesena: Marsili, Zannoni, Rossini, Tenti, Murgia, Civinelli, Succi (18’st Montali), Ciccarese, Tesei (36’st Gatta), Montebelli (18’st Monaldi), De Pasquale (13’st Quaranta). All: Magi. Rete: 20’ pt Succi (CE). Classifica prime posizioni: Bologna 18, Juventus 18, Torino 13, Genoa 12, Cesena 11.

Under 15 Carrarese-Cesena 2-5. Cesena: Lanzetti, Guidotti (1’ st Raspadori), Ramberti (1’ st Gallina), Landi, Mazzini, Mattei (18’ st Montalti), Crescentini (1’ st Cola), Kadiu (18’ st Esposito), Italiano (1’ st Arcangeli), Vicchi, Boga (29’ st Rinaldini). All: Cancelli. Reti: 18’, 21’ e 33’pt Boga (CE), 9’ st Cecchinelli (CA), 13’ st Liao (CA), 25’st Vicchi (CE), 40’ st Rinaldini (CE). Classifica prime posizioni: Torino 15, Cesena 15, Parma 15, Juventus 14.