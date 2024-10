L’under 18 vuole prendere il largo. Battuto in trasferta pure il Sassuolo

Cinque vittorie su cinque gare disputate per l’Under 18 del Cesena Fc di mister Lantignotti (nella foto), che nel weekend appena concluso ha battuto in trasferta 0-1 anche i coetanei del Sassuolo. E’ stato un match equilibrato quello giocato al Mapei Training Center, deciso da una sfortunata autorete del neroverde Campani arrivata al 56’, ma nella quale i bianconeri hanno mostrato ancora una volta l’affiatamento e la determinazione che ha contraddistinto la squadra fin dall’inizio della stagione. Il Cavalluccio guida così la classifica del Campionato Nazionale Professionisti Under 18, con quattro punti di vantaggio sull’Empoli e in vista del prossimo turno si prepara a ospitare a Martorano i pari età dell’Hellas Verona. Fine settimana di stop, invece, per i Campionati Nazionali Under 17, Under 16 ed Under 15 riservati ai club di Serie A e Serie B. I giovani bianconeri torneranno in campo nel prossimo weekend quando tutte le tre formazioni saranno chiamate ad affrontare i coetanei del Bologna.

Di seguito il tabellino dell’unico match del weekend, fatta eccezione per la Primavera 1, che sabato aveva pareggiato 1-1 contro il Cagliari.

Cesena Fc: Fontana, Brisku, Antoniacci (73’ Teleku), Zamagni T., Bertaccini, Greco, Lantignotti (77’ Sanaj), Amadori, Galvagno (77’ Okolo), Berti (65’ Gori), Lontani (46’ Biguzzi). A disposizione: Gianfanti, Omokaro, Comandini, Liverani. All. Lantignotti C.