Lunedì la visita del vescovo

L’Avvento, la Festa di Santa Lucia, il lavoro delle commissioni. Sono alcuni degli argomenti trattati a Savignano sul Rubicone nella sala ’Moltiplicazione dei pani’, di fianco alla collegiata di Santa Lucia, dal consiglio pastorale della comunità di Santa Lucia presieduta dal parroco don Piergiorgio Farina. Proprio don Piergiorgio Farina ha donato a tutti la lettera pastorale 2024-2025 del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi: "Il vescovo dice che tutte le parrocchie raggruppate in 15 zone devono avere un punto di riferimento nei vari parroci e nelle zone pastorali, anche se i preti sono sempre di meno. Cento pagine del vescovo e il 9 dicembre tutta la zona pastorale nostra lo incontrerà per discutere tutti gli indirizzi che lui dà. Una zona pastorale che ingloba le parrocchie di Santa Maria di Castelvecchio, Santa Lucia, Cesare e San Giovanni in Compito, Montalbano, Sogliano al Rubicone, Bagnolo, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Santa Maria delle Grazie di Fiumicino. Lunedì 9 dicembre visita del vescovo alla nostra zona pastorale nella chiesa di Castelvecchio con alle 17 l’incontro con i sacerdoti e i diaconi, alle 19 la messa con tutti i collaboratori pastorali, alle 20 piccolo buffet, alle 21 assemblea con tutti gli operatori pastorali delle diverse comunità. Poi la Festa della nostra patrona Santa Lucia il 13 dicembre e domenica 22 alle 14.30 il presepe vivente".

e. p.