Lunedì open day alla scuola Carducci

Lunedì 11 dicembre alle 16.30 è in programma l’open day della scuola elementare Carducci. La giornata si aprirà con un momento di accoglienza nel corso del quale saranno presenti i referenti del progetto Piedibus e del servizio di prescuola e postscuola. Poi verrà illustrato il metodo didattico attraverso una lezione in inglesedell’esperta madrelingua Martina Olley ai bambini di seconda. Ci sarà anche un saggio musicale degli alunni più grandi coordinati dalla maestra Maria Roberta Serra. Alle 17.15 inizierà l’assemblea per i genitori, con la presentazione della scuola e dei suoi due corsi: tempo modulare di 28 ore con un rientro pomeridiano e 40 ore per il tempo pieno con il percorso Cbc (7 ore di inglese a settimana). Nel frattempo i bambini partecipanti saranno coinvolti in un viaggio alla scoperta della scuola, nel corso del quale visiteranno i laboratori di coding e robotica, lettura, arte, inglese e perfino yoga.