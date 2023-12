"Lunga vita da barbieri, lasciamo dopo 53 anni"

Dopo 53 anni di attività la barbieria ’Da Giò’ in viale delle Nazioni fra Gatteo Mare e Villamarina, il prossimo 31 dicembre chiuderà i battenti in quanto i due titolari Oliviero Pollini di Gambettola e Secondo Bertozzi di Villamarina dal 1 gennaio vogliono godersi la meritata pensione. Il negozio venne aperto il 1 gennaio 1971 da Carlo Grilli e loro due erano dipendenti. Nel 1973 Oliviero Pollini e Secondo Bertozzi diventarono soci di Carlo Grilli che cessò di fare il barbiere nel 1989 per intraprendere l’attività di imprenditore edile.

La decisione di chiudere riguarda solo il pensionamento?

"Sono già dieci anni che siamo in pensione e abbiamo deciso di chiudere in bellezza e dopo 50 anni crediamo che sia quasi un record. Siamo anche stati premiati dalla Confartigianato". Il periodo più bello in questi 50 anni di lavoro come barbieri?

"Gli anni ‘90. Avevamo talmente tanti clienti che eravamo in un altro locale attiguo a quello di oggi, più grande ed eravamo noi due, un giovane apprendista e un estetista. C’era sempre la fila e si lavorava dalle 8 della mattina fino quasi a mezzanotte".

La clientela di oggi?

"Abbiamo mantenuto i giovani di allora. Ai nostri tempi gli uomini andavano dal barbiere e le donne dalle parrucchiere. Oggi vanno di moda i parrucchieri unisex e quello del barbiere è un mestiere in via di estinzione".

Ce ne sono altri fra Gatteo Mare e Villamarina?

"Ne rimane uno solo, in piazza a Gatteo Mare".

Avete fatto corsi importanti? "Certamente. In passato bisognava sempre essere alla moda e conoscere tutte le novità in fatto di taglio di capelli. Abbiamo lavorato con Cesare Ragazzi che in estate era sempre qui". Chi prenderà il vostro posto rilevando un’attività con tanti clienti?

"Nessuno. Questa è un’altra attività che il 31 dicembre abbasserà la serranda e del barbiere non ci sarà più ombra. Il nostro amico Gianni Angelini ha promosso anche una raccolta di firme, oltre cento, per non farci chiudere. Ma ormai la decisione è presa".

Perchè i giovani oggi non fanno più questo mestiere?

"Vanno a scuola fino al diploma o alla laurea. Noi abbiamo iniziato a 9-10 anni dopo le scuole elementari. Poi oggi molti giovani non hanno più voglia di imparare un mestiere. Una volta si lavorava dalla mattina alla sera, domenica compresa. Oggi è cambiato tutto, il nostro lavoro e il modo di farlo. Di negozi di parrucchiere ce ne sono tanti, i barbieri stanno finendo".