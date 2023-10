Lungo il Savio sulle strade del Tour

Un altro Tour fa da pendant alle strade romagnole del Tour de France 2024. In questi giorni, infatti ’I Percorsi del Savio’ ospitano un Educational Tour con media e operatori italiani e stranieri. In particolare, un gruppo di giornalisti e tour operator arrivati dalla Repubblica Ceca, sta visitando le zone che il prossimo anno, dopo diverse esperienze di rilievo con il Giro d’Italia, saranno territorio importante di passaggio della tappa di partenza della Grand Boucle, vale a dire nientemeno che la mitica corsa a tappre transalpina.

E anche se mancano ancora nove mesi all’arrivo del Tour a Rimini, la Valle del Savio ha già messo in gestazione diversi Bike Tour, che si propongono di condurre questi operatori cicloturistici su un territorio che, sempre più in questi anni, ha saputo affermare la propria vocazione al ciclismo e al cicloturismo, come è stato ampiamente dimostrato anche da recenti eventi, tra cui il Valle Savio Bike Sound e alcune tappe del Savio Trail. Durante questo loro tour che ha toccato la Valle del Savio in lungo e in largo, i partecipanti prendono quotidianamente contatto con la cultura e l’enogastronomia locale, con le bellezze paesaggistiche, con la natura, e ovviamente con le strade del terzo evento sportivo più importante al mondo.

Il prossimo 29 giugno la prima tappa del Tour de France 2024, dopo la partenza da Firenze, viaggerà anche lungo le strade del crinale tosco-romagnolo, per poi ’tuffarsi’ dal passo del Carnaio in discesa verso San Piero in Bagno e poi da lì, alzando la freccia a sinistra, si infilerà nella SS 71 Umbro Casentinese Romagnola che attraversa i territori di Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno.

La prima tappa del Tour, che arriverà sul traguardo di Rimini, sarà dedicata al grande ed indimenticabile Gino Bartali, uno dei grandi non solo dello sport italiano a tutto tondo, ma anche simbolo della rinascita del Paese dopo la Seconda guerra.

Da qui l’idea dell’Educational Tour di questi giorni, realizzato da Bdm Consulting in collaborazione con Dmc I Percorsi del Savio, Atlantide e Cervia Turismo, e sintetizzato in due giorni sul manubrio e in sella ai due pedali, dal monte Fumaiolo di Balze di Verghereto, da Sarsina alla superba salita del Barbotto di Mercato, per un totale di oltre 200 chilometri.

Il tutto è cominciato giovedì scorso nella città termale di Bagno (nel 2017 e nel 2021 ha ospitato un traguardo di tappa del Giro d’Italia), con due operatori della Dmc I Percorsi del Savio, che hanno presentato il territorio a giornalisti e tour operator, concentrandosi sulle potenzialità turistiche e la naturale predisposizione per il turismo sportivo, specialmente per i territori di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato, Montiano, Sarsina, Verghereto.

Poi venerdì mattina ha preso il via il primo bike tour guidato, con partenza da Bagno, passando poi per Verghereto, Balze, monte Fumaiolo, Alfero, San Piero. Nella serata di venerdì gli ospiti hanno incontrato gli amministratori dei Comuni della Vallata per un saluto ufficiale.

Ieri mattina si è svolto il secondo bike tour guidato, con partenza da Sarsina, a cui è seguito un passaggio a Mercato, dove i partecipanti hanno goduto di un piccolo ristoro e sono poi ripartiti per l’impegnativa salita del Barbotto, per arrivare fino a Sogliano, Montetiffi, Perticara, Sant’Agata Feltria per poi fare ritorno a Sarsina.

Dicono i promotori dell’iniziativa: "Il programma dell’Educational Tour ha entusiasmato i partecipanti, che hanno già dato avvio alla progettazione anche di pacchetti viaggio, proprio in occasione del Tour de France 2024". Tutto a vantaggio di un territorio meraviglioso come quello dell’Alto Savio che fra pochi mesi verrà rilanciato in tutto il mondo dalle immagini, dal fascino e dall’imponente organizzazione della corsa a tappe più famosa del mondo: il Tour de France.