L’unione sotto canestro. Accordo Livio Neri-Bellaria

Una nuova collaborazione sotto canestro. La Livio Neri e il Bellaria Basket hanno raggiunto un accordo ideato per far crescere la pallacanestro femminile sul territorio, partendo dal minibasket fino al settore giovanile.

La sinergia tra le due società coinvolgerà infatti le categorie Under 13, Esordienti, Gazzelle e Libellule. "L’idea – spiega Fulvio Neri, responsabile del settore femminile del club cesenate – è quella di consentire a tutte le atlete di allenarsi regolarmente nella loro città, evitando dunque gli spostamenti tra Cesena e la riviera e viceversa, mentre in occasione delle partite, le convocazioni saranno ‘congiunte’ con lo scopo di permettere a tutte di giocare e di dare il meglio. L’intento è in effetti quello di partecipare a più campionati. La collaborazione si concretizzerà in ogni caso anche in tanti altri aspetti pratici, a partire per esempio da una serie di incontri e appuntamenti congiunti che verranno organizzati ciclicamente per conoscerci meglio. Il primo è già alle porte".

Nella nota congiunta diffusa ieri, i due club sono entrati nel merito delle attività dei vari gruppi: "L’Under 13 nasce con l’obiettivo di consolidare e far conoscere questa nuova realtà femminile, le Esordienti e le Gazzelle vivranno l’emozione dei loro primi campionati, mentre le Libellule rappresentano il punto di partenza per costruire il futuro: un gruppo in crescita continua, per radunare sempre più bambine e avvicinarle alla pallacanestro. Alla guida tecnica di tutti i gruppi ci saranno Erika Brancolini e Fulvio Neri, due allenatori di comprovata esperienza e passione, che si alterneranno nei ruoli di capo allenatore e assistente, garantendo una collaborazione equilibrata e sinergica". La collaborazione è nata da una visione comune.

"Il progetto – ha ribadito Neri – nasce da basi solide, che si fondano sull’unità di intenti. Entrambe le società concepiscono la pallacanestro come veicolo di crescita sportiva e personale, da perseguire attraverso un approccio che non può prescindere dagli aspetti educativi e valoriali. Il percorso sportivo delle ragazze sarà dunque centrato non solo sull’agonismo, ma anche su una formazione completa, umana e relazionale. Partecipare ai campionati, fare gruppo, condividere esperienze sono i valori cardine di chi mette davvero le giovani atlete al centro".

Nella scorsa stagione, sia il Bellaria Basket che la Livio Neri hanno registrato il più alto numero di iscrizioni femminili della loro storia. Un segnale che indica quanto il movimento stia crescendo: "I margini ci sono e sono ampi – ha chiuso Neri –. E’ un dato incontrovertibile a livello regionale. Partiamo da lì, con tutto l’entusiasmo di chi non vuole fermarsi".