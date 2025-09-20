Luoghi e misteri sulla via Emilia

Si è svolta giovedì pomeriggio alla Cantina di Cesena la conferenza di presentazione del libro ’Luoghi e Misteri di Bologna e della Romagna’ edito da Minerva di Bologna. Scritto da Luciano Poggi e Claudio Cannistrà sull’onda del successo di pubblico che da anni ottiene la trasmissione in onda su Teleromagna fin dal 2019. I due autori, con la conduzione e le sollecitazioni di Federica Mosconi, hanno disquisito sui vari tempi di cui si occupa il libro.

Il tragitto è quello della via Emilia, partendo da Bologna, dove sbocciano storie affascinanti che si intrecciano tra la storia dei Bentivoglio, i miracoli della Basilica di San Giacomo Maggiore, la figura enigmatica di Simone da Todi, quella bellissima e commovente di Caterina de Vigri. Poi si giunge a Faenza con Raffaele Bendandi, l’uomo che prevedeva i terremoti, per snodarsi a Forlì con san Pellegrino Laziosi, protettore dei malati di tumore e l’astrologo per eccellenza Guida Bonatti. Infine si abbandona la via Emilia per salire a Sarsina, dove il protagonista è Vicinio, tra esorcismi e collari taumaturgici, e San Leo con l’enigmatica figura dell’alchimista Cagliostro, per chiudere con Villa Verucchio con il cipresso di San Francesco.