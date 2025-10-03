Il sindaco fischiato

CronacaLuoghi e storie di rigenerazione
3 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Luoghi e storie di rigenerazione

Oggi inaugurazione istituzionale della nuova sede di ’Sogliano Ambiente’, domani open day per i cittadini

La nuova sede di ’Sogliano Ambiente’ in via della Resistenza

La nuova sede di ’Sogliano Ambiente’ in via della Resistenza

Oggi si terrà il taglio del nastro della nuova sede di "Sogliano Ambiente" alla presenza della sindaca Tania Bocchini e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. L’inaugurazione istituzionale sarà un momento importante per presentare alla comunità e alle autorità un progetto che rappresenterà un modello di rigenerazione urbana e di sostenibilità. Domani dalle 9 alle 12, la sede sarà aperta a cittadini, famiglie, associazioni e operatori economici con un open day: nel corso della mattina i partecipanti saranno accompagnati in piccole visite guidate tra gli spazi della nuova sede e dell’auditorium, un luogo pensato per ospitare incontri, presentazioni e momenti culturali, in collaborazione con il Comune e le realtà del territorio. Lo staff racconterà come un edificio rimasto a lungo in abbandono sia stato riportato a nuova vita proprio all’ingresso del centro storico, diventando un esempio di rigenerazione urbana: fuori, un parcheggio da oltre 50 posti, di cui 8 stalli per ricarica di veicoli elettrici e nuove aree verdi; dentro, comfort ed efficienza di un complesso Nzeb Near Zero Energy Building. Il progetto ha collocato 148 pannelli fotovoltaici in copertura, circa 60 i kW complessivi, dal minimo impatto estetico.

Dice Stefano Bellavista presidente di Sogliano Ambiente: "Questa sede rappresenta concretamente la relazione stretta che Sogliano Ambiente ha con la propria comunità. Aprire le porte alla comunità è il modo migliore per dire che la transizione ecologica si fa insieme, passo dopo passo e con trasparenza. Condividerne il momento inaugurale con le Istituzioni pubbliche e le rappresentanze industriali vuole anche simboleggiare il rinnovato percorso che la società affronta come fulcro rilevantissimo del sistema regionale dei rifiuti e della sostenibilità ambientale". Sogliano Ambiente gestisce dal 1996 il polo integrato di Ginestreto, dotato di impianti di trattamento, recupero e valorizzazione del rifiuto e per lo smaltimento definitivo degli scarti di processo non più recuperabili, trasformando cioè i rifiuti in risorse nel rispetto dell’ambiente e della salute; inoltre opera in conformità con le sue 11 certificazioni ambientali. Il bilancio di sostenibilità relativo al 2024, redatto secondo gli standard internazionali Gri e AA1000, offre un quadro completo dell’impegno ambientale della società: sono state infatti 273mila le tonnellate di rifiuti gestite, di cui il 41% avviato a recupero, con oltre 7.700 tonnellate di carta e cartone valorizzate e 5.000 tonnellate di fertilizzanti prodotte. Sul fronte energetico, più del 52% dei consumi viene coperto da fonti rinnovabili, tra biogas, fotovoltaico e idroelettrico. Sono state messe a dimora 1.672 nuove piante autoctone e 78.000 mq di aree verdi intorno agli impianti.

