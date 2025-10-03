Luoghi e storie di rigenerazione

Oggi si terrà il taglio del nastro della nuova sede di "Sogliano Ambiente" alla presenza della sindaca Tania Bocchini e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. L’inaugurazione istituzionale sarà un momento importante per presentare alla comunità e alle autorità un progetto che rappresenterà un modello di rigenerazione urbana e di sostenibilità. Domani dalle 9 alle 12, la sede sarà aperta a cittadini, famiglie, associazioni e operatori economici con un open day: nel corso della mattina i partecipanti saranno accompagnati in piccole visite guidate tra gli spazi della nuova sede e dell’auditorium, un luogo pensato per ospitare incontri, presentazioni e momenti culturali, in collaborazione con il Comune e le realtà del territorio. Lo staff racconterà come un edificio rimasto a lungo in abbandono sia stato riportato a nuova vita proprio all’ingresso del centro storico, diventando un esempio di rigenerazione urbana: fuori, un parcheggio da oltre 50 posti, di cui 8 stalli per ricarica di veicoli elettrici e nuove aree verdi; dentro, comfort ed efficienza di un complesso Nzeb Near Zero Energy Building. Il progetto ha collocato 148 pannelli fotovoltaici in copertura, circa 60 i kW complessivi, dal minimo impatto estetico.

Dice Stefano Bellavista presidente di Sogliano Ambiente: "Questa sede rappresenta concretamente la relazione stretta che Sogliano Ambiente ha con la propria comunità. Aprire le porte alla comunità è il modo migliore per dire che la transizione ecologica si fa insieme, passo dopo passo e con trasparenza. Condividerne il momento inaugurale con le Istituzioni pubbliche e le rappresentanze industriali vuole anche simboleggiare il rinnovato percorso che la società affronta come fulcro rilevantissimo del sistema regionale dei rifiuti e della sostenibilità ambientale". Sogliano Ambiente gestisce dal 1996 il polo integrato di Ginestreto, dotato di impianti di trattamento, recupero e valorizzazione del rifiuto e per lo smaltimento definitivo degli scarti di processo non più recuperabili, trasformando cioè i rifiuti in risorse nel rispetto dell’ambiente e della salute; inoltre opera in conformità con le sue 11 certificazioni ambientali. Il bilancio di sostenibilità relativo al 2024, redatto secondo gli standard internazionali Gri e AA1000, offre un quadro completo dell’impegno ambientale della società: sono state infatti 273mila le tonnellate di rifiuti gestite, di cui il 41% avviato a recupero, con oltre 7.700 tonnellate di carta e cartone valorizzate e 5.000 tonnellate di fertilizzanti prodotte. Sul fronte energetico, più del 52% dei consumi viene coperto da fonti rinnovabili, tra biogas, fotovoltaico e idroelettrico. Sono state messe a dimora 1.672 nuove piante autoctone e 78.000 mq di aree verdi intorno agli impianti.