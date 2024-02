’Luoghi insicuri’, il viaggio di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia Cesena organizza l’evento “Rischio Idraulico: I Luoghi Insicuri di Cesena!”, che si terrà questa sera alle 20.45 presso la sala del Quartiere Oltresavio in piazza A. Magnani. L’incontro sarà un’importante opportunità per la comunità cesenate di discutere e approfondire le questioni legate al rischio idraulico e alla sicurezza dei luoghi del territorio (Dal Lago di Quarto a Sant’Andrea in Bagnolo fino al Savio e ai suoi ponti) a qualche mese dalla terribile alluvione che ha colpito la Romagna. L’evento sarà introdotto e moderato da Marco Casali, dirigente di Fratelli d’Italia e candidato sindaco del centrodestra, che farà una panoramica sulle possibili iniziative da mettere in campo per la gestione del rischio idraulico. Parteciperanno Daniele Domenichini, ingegnere ed ex dirigente del Consorzio Bonifica Romagna; Fabrizio Gherardi, ingegnere strutturale; Mauro Mazzotti, presidente del Comitato Alluvionati e Franati di Cesena; Giuseppe Satanassi, presidente del Comitato Dilaghiamo di Lago Di Quarto.

L’evento sarà arricchito dalla testimonianza dell’avvocato Emanuele Gentili, che condividerà con i presenti l’esperienza personale dell’alluvione e delle sue conseguenze. Sarà un’opportunità per la cittadinanza di informarsi, condividere le proprie preoccupazioni e contribuire alla costruzione di soluzioni concrete per affrontare il rischio idraulico nel territorio. Per info: cesenafratelliditalia@gmail.com