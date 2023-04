’Lupi di Liberio’, donati mille euro a sostegno di famiglie bisognose

I Lupi sostengono le famiglie bisognose. I volontari dei ’Lupi di Liberio’ che lo scorso 18 marzo hanno organizzato la tradizionale Focarina di San Giuseppe in piazza delle Conserve con la collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, dell’associazione di volontariato ’La Magica Notte’ e del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa, sono riusciti ancora una volta a fare beneficenza alla loro maniera con allegria e sostanza.

Nonostante l’aumento dei costi ed una burocrazia che sta scoraggiando molte iniziative, tolte le spese dai punti di ristoro sono rimasti 1000 euro (nella foto), che sono stati consegnati alla parrocchia di Santa Maria Goretti. Questa somma verrà destinata in parte ad integrare l’acquisto di un nuovo dispositivo capace di consentire ad un ragazzo paraplegico di comandare la propria carrozzina con la voce, ed in parte ad aiutare alcune famiglie di Cesenatico che in questo momento si trovano in difficoltà economiche e hanno difficoltà a pagare le bollette di casa e ad acquistare i prodotti di prima necessità.

Daniele Grassi, di professione insegnante di lingue alle scuole superiori ed esponente dei ’Lupi di Liberio’, è soddisfatto del buon esito dell’iniziativa: "Ringraziamo i cesenaticensi per aver partecipato alla festa e per la loro generosità, che ci ha consentito di offrire al paese cibo e musica in un momento di festa tradizionale. La Focarina di San Giuseppe, al pari di altre nostre manifestazioni, è stata anche l’occasione di un incontro per aiutare, nel nostro piccolo, chi nella comunità ha bisogno".

