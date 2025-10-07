Lustrini e sensualità, in scena il burlesque

Lustrini, colori, sensualità. Sabato e domenica alle 20:45, al centro Arti Visive e Sceniche di San Martino in Fiume la compagnia Fuori Scena porterà in scena ‘Mulier’, uno spettacolo di danza-teatro ispirato al celebre film ‘Burlesque’ (2010) che tratta le fasi di vita che, inevitabilmente, una donna deve attraversare per trovare, e a volte, ritrovare, la consapevolezza e la forza in sé stessa.

Le coreografie sono ispirate al genere burlesque, ma anche e soprattutto allo stile di danza che accomuna queste tre performer: il waacking. Con ironia, leggerezza e nel contempo serietà, Valentina Crudeli, Aleksandra Stoijc e Virginia Rossi mettono in scena per la prima volta un progetto interamente personale e autentico. Voce narrante Fabiola Crudeli.

Perché burlesque è donna? Il burlesque nasce come una forma di spettacolo che unisce satira, teatro e danza, con una forte componente di ironia e provocazione. Originariamente concepito come parodia e intrattenimento popolare, è diventato nel tempo un mezzo di espressione artistica e una celebrazione della sensualità e della femminilità in tutte le sue forme. Più di un semplice spettacolo di seduzione, il burlesque racconta storie complesse, mettendo in scena i molteplici volti della donna: dalla forza e dall’empowerment alla vulnerabilità, dall’ironia alla passionalità.

L’evento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 331 4449797.