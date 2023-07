Lutto cittadino per Sergio Gridelli Oggi l’ultimo saluto all’ex sindaco

Il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini ha proclamato il lutto cittadino per oggi, giorno in cui si terranno i funerali di Sergio Gridelli, sindaco di Savignano dal 1994 al 2004. La sua prematura e improvvisa scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità che lo piange e lo ricorda con partecipato dolore. Con la proclamazione del lutto cittadino l’Amministrazione Comunale intende interpretare i sentimenti della cittadinanza. E lo dimostra il fatto che ieri, appena aperta la camera mortuaria presso il cimitero di Savignano sul Rubicone, c’è stato un grande afflusso di gente in lacrime. Oggi le bandiere negli uffici comunali saranno apposte a mezz’asta e saranno sospese le manifestazioni pubbliche a carattere ludico e ricreativo nel pomeriggio. I titolari di attività economiche sono invitati a tenere conto del lutto cittadino, esercitando la propria attività nel modo che riterranno idoneo. Le esequie, in forma civile, si svolgeranno oggi alle 15.30. Il ricordo ufficiale verrà fatto dal vicesindaco e amico Nicola Dellapasqua: "Sarà un momento difficile e toccante. Sergio lascia un grande vuoto e la commozione che sta attraversando tutta la nostra città in queste ore ne è la testimonianza. Durante la sua vita è stato in grado di donare una parte di sé agli abitanti di questa città che ha amato intensamente. Ci ha insegnato a volere bene a Savignano e soprattutto a vivere la nostra città come una comunità fatta di persone e non di numeri". "Sergio mancherà a tutti e a me in modo particolare - ha detto Eros Montemaggi, ex assessore allo sport - io non venivo dalla politica, mi ha chiesto se condividevo il progetto della ’Città dei bambini’ e ho detto sì, così mi ha invitato a entrare nelle sua lista. Non sapevo cosa significava fare politica nel senso nobile della parola e lui me lo ha insegnato aiutandomi a crescere. Quello che sono oggi come persona, manager e insegnante lo devo a lui. Mi ha insegnato ad ascoltare la gente e a cercare di risolvere i loro problemi". Sergio Gridelli è stato trovato morto in una via di campagna alle 7 di giovedì mattina in via Borghetto poco lontano da casa sua in piazza Falcone nel quartiere Cesare. Era solito alzarsi alle 5 e andare a fare una camminata da persona salutista com’era. Ma un malore fatale se l’è portato via.

Ermanno Pasolini