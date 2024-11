Lutto in città, è morto il pittore Terino Romagnoli

E’ morto Terino Romagnoli. Il noto pittore della riviera, originario di Cesenatico, si è spento ieri nella casa protetta Domus di San Mauro Pascoli. L’artista aveva 74 anni e soffriva di seri problemi di salute. Lo scorso mese di luglio era stato infatti colpito da un ictus che lo aveva costretto ad un lungo ricovero prima all’ospedale Bufalini di Cesena e successivamente al Marconi di Cesenatico, prima del trasferimento nella struttura sanmaurese dove era da qualche settimana. I funerali si terranno domani, alle 14.30, nella chiesa di San Giacomo, dove parenti, persone care e amici potranno dare l’ultimo saluto a Terino. In carriera Romagnoli aveva raggiunto l’apice del successo tra gli anni Novanta e Duemila, quando era il titolare della galleria d’arte ’Il Quadrato’ sul porto di Cesenatico, dove nella gestione era affiancato dai colleghi Giuseppe Di Giovanni e Luca Bonoli. Recentemente aveva esposto nella galleria al numero 18 di via Aurelio Saffi, nel centro di Cesenatico, dove ha allestito una mostra personale con diverse opere che ripercorrevano la sua carriere artistica. In precedenza aveva esposto anche sul lungomare di Cesenatico, in viale Tiziano a Valverde e in altre località, con una selezione di quadri che fanno parte della sua stagione "Segni e tracce", in cui i soggetti principali e le figure sono inseriti in una concezione astratta e dai colori decisi.