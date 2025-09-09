Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaLutto nella marineria locale. E’ morto Nino Polini, detto ’Pilin’
9 set 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Lutto nella marineria locale. E’ morto Nino Polini, detto ’Pilin’

Lutto nella marineria locale. E’ morto Nino Polini, detto ’Pilin’

Aveva 92 anni, aveva iniziato a fare l’armatore con il peschereccio ’Amor di Patria’ .

Aveva 92 anni, aveva iniziato a fare l’armatore con il peschereccio ’Amor di Patria’ .

Aveva 92 anni, aveva iniziato a fare l’armatore con il peschereccio ’Amor di Patria’ .

Per approfondire:

Lutto a Cesenatico. La marineria piange la morte di Nino Polini, noto con il soprannome di ’Pilin’. L’uomo è deceduto domenica all’età di 92 anni, dopo una vita legata al mare.

Era figlio di un pescatore che si chiamava Paolo e sin da giovanissimo è stato un armatore, con ’Amor di Patria’, un peschereccio sul quale lavorava assieme ai fratelli, Terzo, Nardo e Luigi detto Gigetto. Successivamente acquistò il motopesca ’Giove’, che faceva coppia con la barca ’Nac’ per la pesca alla volante.

La sua presenza è sempre stata testimonianza viva di un mestiere fatto di sacrifici e fatiche quotidiane. Dopo oltre 60 anni ininterrotti di lavoro, è andato in pensione all’inizio degli anni Duemila, ma ha continuato ad aiutare il figlio Paolo sul peschereccio ’Baronessa’, dove ha portato la sua esperienza nel rammendare le reti e nel commercio del pescato.

In città lo ricordano come una persona di cuore e dall’animo buono. Durante la pandemia è stato contagiato dal Covid, che lo ha notevolmente debilitato, nonostante avesse un’ottima tempra.

Pilin era molto legato ai figli ed alla moglie Gabriella con la quale aveva raggiunto i sessant’anni di matrimonio. I funerali si terranno domani alle 14.30, con una funzione nella chiesa parrocchiale di Boschetto, prima dell’ultimo viaggio terreno dello storico marinaio.

g. m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Covid