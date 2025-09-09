Lutto nella marineria locale. E’ morto Nino Polini, detto ’Pilin’

Lutto a Cesenatico. La marineria piange la morte di Nino Polini, noto con il soprannome di ’Pilin’. L’uomo è deceduto domenica all’età di 92 anni, dopo una vita legata al mare.

Era figlio di un pescatore che si chiamava Paolo e sin da giovanissimo è stato un armatore, con ’Amor di Patria’, un peschereccio sul quale lavorava assieme ai fratelli, Terzo, Nardo e Luigi detto Gigetto. Successivamente acquistò il motopesca ’Giove’, che faceva coppia con la barca ’Nac’ per la pesca alla volante.

La sua presenza è sempre stata testimonianza viva di un mestiere fatto di sacrifici e fatiche quotidiane. Dopo oltre 60 anni ininterrotti di lavoro, è andato in pensione all’inizio degli anni Duemila, ma ha continuato ad aiutare il figlio Paolo sul peschereccio ’Baronessa’, dove ha portato la sua esperienza nel rammendare le reti e nel commercio del pescato.

In città lo ricordano come una persona di cuore e dall’animo buono. Durante la pandemia è stato contagiato dal Covid, che lo ha notevolmente debilitato, nonostante avesse un’ottima tempra.

Pilin era molto legato ai figli ed alla moglie Gabriella con la quale aveva raggiunto i sessant’anni di matrimonio. I funerali si terranno domani alle 14.30, con una funzione nella chiesa parrocchiale di Boschetto, prima dell’ultimo viaggio terreno dello storico marinaio.

