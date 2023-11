M5S, dubbi sull’alleanza: "Lattuca non dà spazio"

Quarta volta del M5S alle comunali di Cesena il 9 giugno 2024. Nel 2019 prese il 4,1% dei consensi, nel 2014 il 15,49 e nel 2019 arrivò al’8,7 con candidato sindaco Claudio Capponcini, unico consigliere comunale d’opposizione del M5S.

Consigliere Capponcini, quale è la posizione del M5S di Cesena per le amministrative 2024 rispetto a eventuali alleanze?

"Restiamo fermi sui nostri principi e non faremo sconti a nessuno su quelli che sono i fondamenti di una buona amministrazione che fino ad ora abbiamo visto raramente".

Ma il M5S valuta l’ipotesi di una alleanza, a quali condizioni e con chi?

"Le alleanze sono sempre e comunque legate ai temi e agli obiettivi che ci si pone per la città. Idee e progetti per Cesena, e ne abbiamo proposti tanti, devono restare centrali, non i nomi o le facce. Ci sarà tempo per farli

Il M5S è e deve restare un’idea diversa dalle altre".

Qual è il giudizio sulla giunta Lattuca?

"ll giudizio politico su Lattuca e la sua giunta lo devono dare i cittadini, noi per quanto riguarda il sindaco possiamo evidenziare un modo di fare da assoluto protagonista che non abbiamo mai condiviso, perchè non concede per natura spazio per una sana partecipazione a nessuno. Della giunta notiamo il rispondere spesso senza un briciolo di umiltà, tranne qualcuno, e l’affrontare tutto e tutti da un piedistallo non facilita certo un rapporto proficuo, tanto più se molti problemi non si risolvono, e questo è sotto gli occhi di tutti. Insomma, non da oggi serve un cambio di metodo e modo, che auspichiamo arrivi con l’esperienza acquisita".

Il Pd ha aperto al dialogo. Come rispondete?

"Il Pd apre e ce lo aspettavamo, ma bisogna vedere se la porta si apre per accogliere e prendere spunti e poi però richiudersi il momento successivo. Serve chiarezza, innanzitutto; se all’interno della coalizione del Pd già si alzano voci bellicose contro di noi da parte di coloro hanno portato l’1% nel 2019 e contributo quasi zero durante la sindacatura, forse è il Pd che deve riflettere. Non si può pensare di unire tutti per vincere se non si hanno idee che uniscono".

Quali saranno le priorità del vostro programma elettorale?

"Restano quelle portate avanti da sempre: la sicurezza a partire dalla stazione, la tutela del territorio e la massima attenzione alle criticità evidenziate dall’alluvione. Proponiamo già da ora un nuovo tavolo permanente di vigilanza del Savio, che comprenda tutti gli attori in campo. Altri punti urgenti sono lo sviluppo dell’ufficio insoluti, la rivisitazione del sistema EcoSelf, la ridiscussione del progetto fantasma del nuovo ospedale. Ma il nostro manifesto cittadino sarà ben più ricco".

Come sceglierete il candidato sindaco?

"Oggi parlare di liste e nomi è un gioco che serve a poco. Non deve essere un mercato, noi anteponiamo ai nomi i programmi e le soluzioni ai problemi della città. Persone qualificate e preparate ce ne sono molte, vedremo. I nostri principi non sono in vendita e non sono trattabili: quelli sono e quelli rimangono, anche per la futura campagna elettorale".