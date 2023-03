M5s valuta l’alleanza col nuovo Pd "Alle comunali conta il programma"

di Andrea Alessandrini

Il Movimento Cinque Stelle a Cesena è stato finora oppositore del Partito Democratico, ma con la conquista della segreteria nazionale dei dem da parte di Elly Schlein, è nel novero delle probabilità che possa esserci una convergenza e magari nascere una alleanza anche strutturale tra Pd e il Movimento Cinque Stelle in vista delle amministrative del 2024, nei comuni in cui si andrà al voto.

In quattordici anni di presenza in consiglio comunale a Cesena, il M5Stelle è sempre stato all’opposizione, così come gli altri comuni della provincia in cui esprime dei consiglieri: oltre a Cesena, Forlì e Savignano.

Mauro Frisoni, savignanese, consigliere comunale è il coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle cesenate e forlivese.

Coordinatore Frisoni, ora che è mutato lo scenario a livello nazionale e che il Partito Democratico ha un nuovo segretario più nelle corde del vostro movimento, è lecito attendersi per le amministrative del 2024 nuove alleanze con il Pd nei comuni dove vi presenterete alle elezioni comunali?

"Per noi non cambia nulla, rispetto a quello che è il nostro atteggiamento: vale a dire resta sempre la disponibilità al dialogo e al confronto sui temi. Al momento non abbiamo avuto nessun contatto con i rappresentanti del Pd locale".

Come partirà il confronto a Cesena e negli altri Comuni? Siete in attesa di indicazioni dal livello nazionale?

"In questi giorni mi sono visto più volte con i nostri portavoce locali. Ho ricevuto la loro disponibilità a lavorare per la definizione di eventuali liste in previsione delle amministrative del 2024, anche se al momento non c’è nulla di certo. Come ho già avuto modo di affermare a Cesena e negli altri comuni che andranno al voto, ci sarà da parte nostra massima apertura primariamente verso la società civile, liste civiche e forze politiche, ovviamente sempre partendo dai temi e dal programma".

Ragionerete Comune per Comune oppure è ipotizzabile un patto strutturale che adesso ha un segretario più nelle vostre corde?

"Non ci sono pervenute indicazioni nazionali da parte dei nostri vertici, per dare vita ad eventuali alleanze strutturali con il Pd. Comune per comune, sto appunto incontrando i rappresentanti dei gruppi territoriali, per capire le priorità e i bisogni delle singole realtà".

Quali sono gli obiettivi politici del M5S a livello locale e quali i principi non negoziabili?

"Da coordinatore provinciale il mio sguardo è proiettato sul locale. Credo che alcune decisioni scellerate dell’attuale governo, avranno delle ripercussioni nella vita delle nostre comunità, a cominciare dall’eliminazione del reddito di cittadinanza. Dal 1° di agosto i servizi sociali in capo agli enti locali, dovranno farsi carico degli attuali percettori. Ci chiediamo se i bilanci comunali potranno far fronte a questa situazione, accentuata anche dalla crisi economica e dall’aumento dell’inflazione.Noi partiamo dall’attenzione per gli ultimi, per chi non ce la sta facendo, dal sostegno alle piccole medie imprese, dalla tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria, dalla mobilità sostenibile, dalla salute e dalla sicurezza. Su questi temi siamo pronti al dialogo e al confronto"

Frisoni, si stima che non pochi vostri attivisti siano andati alle primarie del Pd a votare per Elly Schlein.

""Non mi risulta che nostri attivisti o iscritti lo abbiano fatto. Lo trovo del tutto improbabile".