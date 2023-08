"Ma a Borello ha fatto cilecca" Per Biguzzi (Lega) s’è allagata tardi

"Se avesse funzionato bene la cassa di espansione Polo 25 Il Molino, l’unica che è già stata completata delle cinque previste a margine del fiume Savio, probabilmente il Comune di Cesena dovrebbe spendere meno di 300.000 euro per la sistemazione del centro sportivo di Borello". Non usa mezzi termini Fabio Biguzzi (foto), consigliere comunale della Lega, che vive a Borello.

Si spieghi meglio...

"Il 16 maggio a Borello eravamo tutti molto preoccupati: poco dopo metà mattina attorno alle 10:40 il torrente era esondato in via del Mulino e l’acqua cresceva a vista d’occhio portando via con se decine e decine di bombole gpl di un’azienda locale . L’acqua proveniva dal torrente Borello perché il Savio evidentemente non riceveva più di tanto dal suo affluente. Non c’era niente da fare, era una cosa impressionante, i due campi da calcio erano stati sommersi e la furia dell’acqua aveva divelto le recinzioni e danneggiato tutte le strutture dell’area sportiva. Poi...".

Poi cosa?

"Poi, verso le 14:00 il livello dell’acqua ha smesso di crescere, anzi ha iniziato a diminuire concretamente. Sembrava un miracolo, ma alzando gli occhi abbiamo visto che l’acqua aveva finalmente iniziato a invadere la cassa d’espansione".

Tutto bene, allora?

"Assolutamente no! La cassa di espansione ha iniziato troppo tardi ad accogliere l’acqua del Savio e solo dopo che il Savio stesso ed il torrente Borello avevano già esondato in più punti, inoltre ho potuto notare che stranamente l’acqua entrava da una depressione dell’argine verso valle, non da monte come sarebbe più logico. Non essendo un tecnico e non avendo visto il progetto della cassa di espansione non posso dire con certezza se abbia funzionato bene o male, ma so di certo che se si fosse allagata prima, probabilmente l’abitato di Borello avrebbe subito meno danni".

Ci faccia capire bene...

"Non so esattamente dove fosse previsto il punto d’ingresso dell’acqua nella cassa di espansione ma mi pare strano che sia posto verso valle a poca distanza dalle valvole a clapet che ne dovrebbero regolare il deflusso successivo. L’assessore Francesca Lucchi, rispondendo a un’interrogazione del Gruppo Consiliare della Lega, afferma che le casse hanno svolto la loro funzione, a me invece rimangono diversi dubbi".

Con che basi fa queste affermazioni?

"Sulla base di mie osservazioni personali perché durante l’esondazione mi recavo spesso a controllare i punti più critici, e sulla base di una sequenza di foto e video che dimostrano quel che dico senza possibilità di smentita".

Paolo Morelli