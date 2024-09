"Ma che rabbia perdere così"

Il secondo ko consecutivo in trasferta, arrivato al termine di una gara che avrebbe potuto e dovuto chiudersi in maniera differente, ha lasciato il segno nel gruppo bianconero. "Siamo andati a giocare in un campo difficile – ha commentato mister Michele Mignani dopo il match – contro una squadra di valore, portando grande personalità e disputando una partita importante. Poi però alla fine conta quello che porti a casa e anche questa volta in trasferta non abbiamo portato a casa niente. Evidentemente dobbiamo fare qualcosa in più: dispiace per come è andata, perché volevamo fortemente raccogliere qualche punto". Il tecnico ha scelto la via del pragmatismo: "Nel calcio puoi subire gol velocemente, anche alla fine: quello che dobbiamo capire è che se non puoi vincere la partita, almeno non devi perderla. Sapevamo che lo Spezia è bravo nelle palle inattive, il che a maggior ragione significa che la sfera dovevamo tenerla noi, senza farla gestire a loro negli ultimi secondi di gara. I ragazzi in ogni caso hanno dato tutto e quindi è giusto continuare a essere positivi. Non sono contento del risultato, ma sono consapevole del fatto che attraverso questo tipo di prestazioni, arriveranno anche i punti in classifica". Sulla stessa linea d’onda il capitano Andrea Ciofi: "Che rabbia perdere così: contro i liguri, proprio come era successo a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, abbiamo giocato una grande partita, però anche questa volta torniamo con zero punti. Siamo una neopromossa, dobbiamo cambiare le cose il prima possibile, perché ogni punto è fondamentale e perché dopo una partita come quella contro lo Spezia che potevamo vincere, non si può restare a mani vuote". Ora la sosta: "Sarebbe stato meglio tornare a giocare subito – ha ripreso Ciofi –, ci porteremo dietro più a lungo la rabbia accumulata".