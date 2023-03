"Ma è il lavoro più bello del mondo"

Giuseppe Scarcelli, 60 anni, fa il bagnino di salvataggio da 44 anni. A Cesenatico è capo dei 50 salvataggi che sono dipendenti della Cooperativa stabilimenti balneari. Per lui essere una maglietta rossa non è soltanto un lavoro, ma un motivo di orgoglio, di prestigioso e l’essenza di una vita trascorsa a salvare i turisti in difficoltà.

Scarcelli, perchè si fa fatica a trovare un bagnino di salvataggio?

"E’ difficile per me dare una risposta anche perchè lo ritengo il lavoro più bello del mondo".

E se dovesse indicare una causa?

"Il cambio generazionale; i giovani oggi mi sembrano troppo sotto le ali dei genitori, per questo sono spenti, privi di carattere".

C’è una gran differenza rispetto a quando lei ha iniziato a fare il bagnino di salvataggio nel 1979.

"Eravamo completamente diversi, i giovani parlavano tra loro, si confidavano le cose belle e brutte della vita, che era semplice; nel tempo libero facevamo sport e correvamo dietro alle ragazze".

Guardando i vostri stipendi, la carenza di giovani interessati non sembra neanche legata alla busta paga.

"Noi siamo ben retribuiti, lo stipendio parte dai 1.600 euro per i novizi di quarto o quinto livello, poi scatta con la professionalità e le indennità, tutti arrivano a 1.800 euro e i più anziani a 2.000 euro".

Inoltre la qualità della vita è migliorata.

"Siamo formati con lezioni teoriche e pratiche, sosteniamo un esame per avere il brevetto, organizziamo corsi di formazione continui, abbiamo abbigliamento tecnico e dotazioni moderne, incluso i defibrillatori; disponiamo di tutto, ma mancano le persone per il futuro".

Giacomo Mascellani